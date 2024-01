Así es la rigurosa dieta que hizo Jimin de BTS para perder 7 kilos en poco tiempo

La industria K-Pop es conocida por ser sumamente exigente con los artistas, pues deben mantener una imagen "perfecta" ante las cámaras para poder ser idolatrados como es debido. Por esta razón, cantantes como Jimin de BTS se han sometido a diversas dietas, tratamientos y entrenamientos que han puesto su vida en riesgo.

Jimin, quien es conocido por ser uno de los mejores bailarines de la industria, fue criticado por tener un rostro redondo. De hecho, muchos aseguraban que estaba "subido de peso" o "gordo", por lo que buscaba bajar su grasa corporal y recurrió a una rigurosa dieta que casi lo mata.

(Créditos: Facebook / BTS)

¿Cuál fue la dieta que siguió Jimin de BTS?

El cantante de "Like Crazy" detalló que para perder 7 kilos en poco tiempo realizó una dieta que constaba de una sola comida al día. En esta comida, solía consumir pechuga de pollo y vegetales, así como agua. Sin embargo, esta alimentación tan restrictiva le provocó mucho cansancio y desmayos.

Aunque Jimin logró perder los kilos que deseaba, asegura que no lo volvería a realizar, ya que puso su vida en riesgo. Además, existen maneras de bajar grasa y subir masa muscular sanamente. "Cuando teníamos ensayos de baile no tenía hambre, pero mi cuerpo no tenía fuerzas, así que simplemente colapsaba", confesó el ídolo de K-Pop.

Asimismo, sus compañeros de BTS estaban muy preocupados por su estado de salud, ya que nunca lo habían visto tan cansado y delgado como en aquella ocasión. Sin embargo, Jimin no es el único de los integrantes que ha seguido esta clase de regimen alimenticio, pues Jungkook también ha estado sin comer por días.

(Créditos: Facebook / BTS)

¿Puedo realizar la dieta de Jimin de BTS para bajar de peso?

Para poder perder grasa corporal la mejor forma es realizar ejercicio de pesas, así como cardiovascular. También es importante comer balanceado y beber mucha agua. Además, cada cuerpo es diferente, por lo que "la dieta de Jimin" podría no funcionar en algunas personas.

Sin embargo, consumir pechuga de pollo puede ser de mucha ayuda, ya que es un alimento rico en proteínas y bajo en grasa. También es importante el consumo de vegetales, pues son altos en fibra y la mayoría son bajos en calorías. Pese a esto, es importante cumplir con el requerimiento calórico diario dependiendo peso, edad y estatura, así que lo mejor será acudir con un especialista en el tema.

