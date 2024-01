Los signos zodiacales que el dinero les quitará el sueño HOY 7 de diciembre

Llegan a ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este domingo 7 de enero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos de la astrología.

En esta nueva edición la vidente reveló a los horóscopos su destino en el ámbito de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Algunos signos serán beneficiados de forma económica Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, tendrás que lidiar con un trabajo que te ha costado sudor y lágrimas, y encima se retrasó con tanto día libre.

Si te pica el gusanillo de las rebajas o las compras online, tranquila, pero no te desmadres. Gástate la plata en lo que realmente necesitas y guarda un poco para tiempos más ajustados.

Si estás en plan soltera, mucho ojo porque el amor puede estar esperándote en las redes sociales. Ten cuidado con buscar en otros lugares lo que tienes en casa, en este mes el amor se manifestará más que nunca y un lazo muy fuerte nacerá con el ser amado.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, las fiestas están llegando a su fin, pero la familia y los amigos te necesitan con buena energía para celebrar este día.

Has un esfuerzo y saca ese lado positivo que todos quieren ver en ti. Los pequeños de la familia están emocionados, así que únete a la fiesta con entusiasmo. Hoy es el día perfecto para tener un gesto especial con tus seres queridos, especialmente con tu pareja.

No hace falta un regalo caro, solo un detalle que demuestre tu amor. Tu chico lleva tiempo esperando ese gesto, así que dale esa sorpresa que tiene tanto tiempo esperando.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, estás logrando equilibrar trabajo, familia y amor, deberías estar feliz por ello. Si tu corazón está en modo solitario, puede que estés arrastrando heridas de amores pasados.

Es momento de dejarlas atrás y lanzarte a conocer gente nueva, aunque al principio te sientas un poco fuera de lugar. El amor está ahí, escucha a tu corazón y sigue tu intuición.

No te pierdas las oportunidades que la vida te está ofreciendo. Probabilidad de faje con amistad cercana o con alguien que conocerás en los próximos días.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, no te agobies tanto y deja que el tiempo haga su magia para resolver esas dificultades. En el amor, pilas, pues parece que te estás acomodando demasiado en tu zona de confort.

No des por sentado que tu relación es a prueba de todo. La rutina puede ser traicionera, así que dedica tiempo a estrechar esos lazos diariamente, y verás cómo eso fortalece todo.

Para los solteros, hoy puede ser día de reencuentros. Podrías topar con alguien del pasado, quizás relacionado con trabajo u otro rollo. No lo subestimes, podría tener algo importante para tu presente. Ábrele la puerta a esas segundas oportunidades.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, puede que surjan roces por temas de herencia o dinero prestado, y si no te afecta directamente, mejor mantenerte al margen.

Si te toca de cerca, toma las cosas con calma, exprésate como siempre, pero cuidando el tono y el contenido de tus palabras. Todo saldrá bien si mantienes la cabeza fría. A

Hoy es el día para corresponderle como se merece, dale una sorpresita y verás cómo le alegras el día. Traerás un humor que ni tú te aguantas, pero eso se deberá a que ciertas cuestiones no te saldrán como tú querías o pensabas.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, a veces, tus cambios de humor pueden poner en riesgo cosas importantes, así que trata de mantener la calma y no dejes que la impulsividad te domine.

Tienes la intuición necesaria para superar cualquier obstáculo, tanto en el trabajo como en el amor, solo necesitas controlar esos impulsos.

En el amor, si hay alguien que te mueve el tapete, no te entretengas más y díselo hoy mismo. No te lo pienses demasiado, que alguien más podría adelantarse.Si tienes pareja, prepárate pues viene una ola de bendiciones las cuales los harán estar más unidos que nunca.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, no te ancles en cosas que pasaron hace tiempo; corta esas ataduras y toma decisiones actuales sin mirar constantemente hacia atrás.

Estás en un proceso de resurgimiento, y si lo aprecias, te darás cuenta de lo maravilloso que es. Los astros están de tu lado, así que pon en orden lo que necesites en tu vida para sentirte más relajada y feliz.

Te vienen cambios importantes pues necesitarás más que nunca un abrazo o sentirte querido o querida, trata de controlar tus ansias y sentimientos y darte cuenta que la soledad no es un problema sino una aventura para conocerte mejor.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, es normal que te pongas nerviosa, pero estás muy cerca de alcanzar tus metas. Sigue dándolo todo, aunque ahora te parezca cuesta arriba.

En la vida, las cosas buenas a veces requieren un esfuerzo extra. Deja atrás esos miedos y disfruta el presente, especialmente con tu pareja

Te enteras de noticias de pleitos familiares, que no te quiten el sueño solo trata de no ser tan orgulloso u orgullosa y procurar más a los tuyos pues en un futuro podrías lamentarte por no dedicarles el tiempo que ellos merecen.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, si te llega algún regalito de postReyes, agradece tanto a la persona que lo dio como al Universo.

En el trabajo, las cosas van sobre ruedas y eso también se nota en el bolsillo.Hoy hasta podrías recibir dinero que no esperabas. Úsalo con cabeza y reserva un poquito para alguna acción solidaria, te sentará genial.

En el amor, si sientes que no avanzas, tal vez sea hora de poner en práctica lo que ya sabes. Personas de tu familia serán un obstáculo para muchos de tus planes y sueños, no te preocupes, cuando vean el amor con el que haces las cosas terminarán aceptando tus planes.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, deja respirar a tu pareja y dale su espacio. Que cada uno tenga tiempo para compartir con sus amigos no debería desencadenar celos, al contrario, es sano en una relación.

Si estás soltera, nada de encerrarte en la rutina, sal, conoce gente nueva. No esperes que el amor toque a tu puerta sin hacer nada.

Una amistad cambiará su actitud contigo y se comportará de manera fría. Momento de cambios y cierre de ciclos, haz una limpieza y tira lo que no necesitas pues no dejará que fluyan cosas nuevas y atraigas nuevas cosas.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, si hay cosas que no puedes manejar, tómalo con calma y déjalas fluir por sí mismas. Estar tan alterada no te sienta nada bien.

Date un respiro y dedica unas horas a tus hobbies y aficiones favoritas. Eres una líder nata, pero a veces subestimas tu propio potencial. Es momento de conocerte mejor, de explorar tus habilidades y reconocer todo lo que puedes lograr.

En el amor, no dejes que la rutina se apodere de tu relación. Si tienes pareja te la va hacer de tos debido a ciertas actitudes tuyas, trata de dedicarle más tiempo a tu pareja

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, hoy es el día de darte cuenta y ponerle remedio, hay personas cerca que podrían beneficiarse de tu apoyo.

Si cometiste errores, tranquilos, todos los hacemos. Date permiso para equivocarte, lo importante es reconocerlos y corregirlos. Amores de una noche y cambios en tu estado de ánimo te podrían dañar a personas que son muy importantes para ti.

Te ha costado trabajo aceptarte no permitas que alguien llegue y trate de humillarte o de no aceptarte como eres. Vienen viajes muy importantes en este año, si tienes pareja pondrás en duda el amor que sientes por esa persona pues llegará alguien que te moverá el tapete.