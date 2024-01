Joanna Vega-Biestro sufre peligroso accidente en plena transmisión en vivo: "me dio en la sien" | VIDEO

La televisión tiene diversos tucos y magias de edición que hacen parecer al espectador que todo es perfecto dentro del set, sin embargo, esto cambia considerablemente cuando se trata de programas que refieren a producciones realizadas completamente en vivo, donde los accidentes están a la orden del día.

Esto fue precisamente lo que sucedió en el programa Sale el Sol, esto luego de que la querida presentadora Joanna Vega-Biestro sufrió un desafortunado accidente mientras estaban celebrando su cumpleaños y a pesar de que ella tenía que ser la persona más alegre del momento, lo cierto es que resultó la más afectada.

La conductora causó preocupación tras recibir un fuerte golpe. Foto: Captura

Joanna Vega-Biestro corrió peligro en el set de "Sale el Sol"

Fue así que en el exitoso programa matutino una sorpresa terminó en tragedia luego de que los presentadores quisieron darle una alegría de cumpleaños a Adrián Patiño, sin embargo, la verdadera sorpresa se la llevó Joanna debido a que resultó lesionada luego de que le explotó en la cara una bomba de confetti.

Fue así que la atención de los reflectores se la llevó la presentadora de espectáculos de Sale el Sol luego de que, al parecer, fue la tapa de la bomba de confeti lo que le pegó con elevada fuerza directa en la frente, lo que hizo que la experta en moda terminara agachándose del dolor mientras intentaba descubrir qué le había golpeado.

"A reírnos! El confetti me centró jaja!! Cosas que pasan (solo que esto en vivo) En defensa de mis compañeros, nadie se dio cuenta hasta después! Y también nos reímos jaja", escribió Vega-Biestro en sus redes sociales, en donde compartió el doloroso momento que vivió, el cual ahora es una anécdota de la que puede reírse, pues afortunadamente no paso a mayores el golpe, mismo que hubiera sido de gravedad si no le hubiera pegado en la frente y le hubiera explotado, por ejemplo, en el ojo.

La conductora tuvo una reacción inmediata ante el fuerte golpe. Foto: captura video

