Los 3 signos zodiacales que tendrán una excelente noticia económica HOY 5 de enero

Llegan a ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 5 de enero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos de la astrología.

En esta nueva edición la vidente reveló a los horóscopos su destino en el ámbito de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Algunos signos serán beneficiados de forma económica Foto: Especial

Sigue leyendo:

3 signos que serán beneficiados en el amor y el dinero durante este 2024

Estos son los 4 signos que se convertirán en millonarios del 5 al 11 de enero, según la astrología

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, no malgastes energía en una relación que ya no te llena de la misma manera. Es preferible terminar como amigos que acabar en una bronca.

Si eres una afortunada y tu relación sigue en buen camino, dedica tiempo y atención a tu pareja. Sorpréndele con una cena romántica en casa, llena el lugar de velas y demuéstrale cuánto le quieres.

Foto: FB @NanaCalistarTV

Estos días son propicios para restaurar la armonía y dejar atrás viejos rencores. Confía en que todo se acomodará, y el 2024 traerá nuevas oportunidades para el amor. Amor del pasado retorna con "disque" buenas intenciones.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, si hoy no tienes claro qué sientes, no te preocupes, no tomes decisiones apresuradas ni te comprometas en ninguna dirección.

Mantente abierta a las opciones que se presenten hoy, pero no rompas ni hagas promesas que no estás segura de cumplir. La paciencia es clave en este momento.

Foto: FB @NanaCalistarTV

Si tienes la oportunidad, únete a la campaña de recogida de juguetes y haz feliz a un niño con un regalito, te sentirás bien y harás el día de alguien más brillante.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, al regresar a casa, aprovecha la intimidad de esos momentos. Una copa, un ambiente cálido y añádele un toque de pasión.

La magia no solo está en la calle, también puede ser parte de tus momentos más íntimos. No te olvides de empezar a preparar con cariño ese regalo para esa persona especial que alegra tu vida a diario.

Foto: FB @NanaCalistarTV

Tu chico también ha pensado en eso al elegir tu obsequio. Mucho trabajo o estrés en casa. Es probable que la vida te haga cambiar de últimos planes varios proyectos que tenías en mente.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, tu influencia positiva está dejando huella, así que date ese crédito que mereces.

Aunque tengas que hacer ajustes en tus planes, dedícale un tiempo. No solo te sentirás bien contigo mismo, sino que tu ayuda puede marcar la diferencia para esa persona.

Foto: FB @NanaCalistarTV

No solo es un buen regalo, sino que también habla mucho sobre ti y tus conexiones con quienes lo reciben. Además, prepárate porque hoy podrían llegar visitas inesperadas a casa.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, en el ámbito laboral, estás en un momento de decisiones importantes.

Sé realista, no te dejes llevar solo por ilusiones. Reflexiona sobre tus opciones y toma decisiones con la cabeza fría. En el amor, hoy podrías tener algún problemilla con tu pareja.

Foto: FB @NanaCalistarTV

Antes de hablar, párate a pensar y evita soltar lo primero que se te venga a la mente. Ten cuidado con la forma de expresarte de tus seres queridos, ya que por tus cambios de humor y la bipolaridad que te andas cargando podrías herirlos.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, planear un día de trabajo, compras y una noche romántica en casa suena genial, pero ojo con los gastos, no queremos arruinarnos.

Recuerda que los mejores regalos son los que salen del corazón, así que elige con cuidado, pensando en los gustos de la persona que lo recibirá.

Foto: FB @NanaCalistarTV

Si tu corazón está libre, los amigos son la mejor compañía hoy, quién sabe, tal vez descubras que alguno de ellos puede convertirse en algo más. Mantén la mente abierta y disfruta de la compañía de quienes te rodean.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, si aún te agobian las preocupaciones profesionales, cambia el chip, relájate y dedica tiempo a quienes más quieres.

Tu pareja quiere tenerte más disponible, así que hazle un regalo emocional: dile que sea él quien proponga qué hacer en los días que faltan para Reyes.

Foto: FB @NanaCalistarTV

Viene mucho trabajo y mortificaciones, estrés y responsabilidades tanto laborales como en lo que se refiere al ámbito familiar, vete preparando en el área económica porque se avecinan algunos gastos.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, aprende a distinguir a quienes están contigo por conveniencia, ya que solo te quitarán energía sin aportar nada positivo.

Mantén la buena voluntad, pero sin ser demasiado condescendiente. En el amor, la noche se presenta perfecta para momentos fantásticos con tu pareja.

Foto: FB @NanaCalistarTV

Sé más positivo, ya que solo así lograrás atraer cosas buenas para tu vida. Recibirás un dinero extra que te ayudará mucho en el ámbito de lo económico.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, un paseo por el parque o un lugar tranquilo te hará sentir como nueva y aliviará ese estrés.

Reúnete con amigos, pasa por casa de la familia o date una vuelta sola de tiendas, haz lo que te apetezca. Por la tarde, sal a disfrutar de las calles iluminadas. Deja que tu espíritu de niña se apodere de ti.

Foto: FB @NanaCalistarTV

A tu pareja le encanta tu capacidad para ilusionarte, así que déjala brillar, especialmente en estos días mágicos. No te compliques la existencia si alguien no quiere seguir en tu vida que te borre de ella.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, si tienes vacaciones, comienza la jornada relajándote, sobre todo si convives con tu pareja. Aprovecha hoy para cambiar el ritmo y disfrutar de esos momentos especiales.

Si estás soltera, dedica este tiempo para ti misma, para cuidarte y consentirte. La clave es salir de casa relajada y feliz, con esa actitud de comerte el mundo que te caracteriza a diario.

Foto: FB @NanaCalistarTV

Rodearte solo de personas de confianza será clave hoy. Aquellas que son sinceras y te quieren de verdad. Es probable que recibas una noticia bastante alentadora en próximas fechas.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, esa generosidad tuya, aunque admirable, podría llevarte a gastos de los que luego te arrepientas.

Antes de salir de casa, establece cuánto puedes gastar y no te pases ni un peso del presupuesto. Aunque hoy no sea un día fácil, date cuenta de lo afortunada que eres a diario.

Foto: FB @NanaCalistarTV

A veces, queremos tirar la casa por la ventana y no podemos, pero ¿sabes qué? En la vida, los afectos y el amor valen más que cualquier cosa material. Es posible que sientas necesidad de recuperar una amistad que perdiste hace tiempo, si está en tus manos solucionar y arreglar ese problema adelante.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, sabrás de alguien que tiene ganas de conocerte, y aquí viene el chisme: podría ser la clave para tu felicidad futura.

Estás en una etapa de plenitud que te da una perspectiva más amplia de todo lo que te rodea, incluso empiezas a entender esos mensajes del Universo.

Foto: FB @NanaCalistarTV

Además, si estás pensando en aumentar la familia, hoy es un buen día para intentarlo. Y para los enamorados, prepárense para una noche memorable. Cuídate de chismes entre amistades y vecinas, ya que podrías armar un lío del cual te será difícil salir.

DRV