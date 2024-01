Paris Hilton recibe críticas por video desde el hospital simulando haber dado a luz a su hijo

La polémica ha sido una constante en la vida de Paris Hilton y aunque esto ha cambiado con el tiempo la socialité no ha evitado convertirse en blanco de controversia por algunas actividades que comparte en redes sociales. Tal y como ocurrió recientemente con un video en el que se le ve desde la cama de un hospital simulando haber dado a luz a su primogénito, Phoenix, algo que dividió opiniones entre los internautas.

Paris Hilton recibe críticas en redes sociales

“Mi vida finalmente está completa. Mi viaje hacia la maternidad está ahora en la nueva temporada de ‘Paris in Love’”, es el mensaje con el que la socialité compartió el clip en el que se le observa recostada en la cama de un hospital mientras sostiene a su hijo contra su pecho y otros momentos en los que lo alimenta con un biberón, todo sin una gota de maquillaje y el glamour que la caracteriza.

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos internautas la criticaron por “fingir” haber dado a luz, otros destacaron que todo sería parte del apego inmediato entre la madre y el bebé al nacer: “¿Por qué está ella en la cama con una bata? Ella no dio a luz, siento que esto es incómodo”, “Ella puede hacer lo que quiera es Paris Hilton”, “El mundo se ha vuelto loco, alquilando úteros para llevar a tu bebé porque no quieres pasar por el proceso de embarazo” y “Chico, ella ni siquiera parió ¿por qué está en la cama?”.

Anuncia el nacimiento de sus hijos

En enero de 2023 Paris Hilton sorprendió a sus seguidores al anunciar la llegada de su primer bebé a través de la gestación subrogada. Tan sólo unos meses después, en noviembre del mismo año, la cantante dio a conocer que a su familia se sumaba su hija London que nació por el mismo proceso que Phoenix.

“Digo muchas veces que ‘no’ sólo porque quiero estar ahí en todo momento, así que intento hacer todo lo posible desde casa, construyo mi estudio de podcast ahí, mi estudio de grabación para mi música, un estudio fotográfico para sesiones de fotos. Trato de trabajar desde casa tanto como sea posible para poder entrar y salir de su habitación porque estoy muy obsesionada con mi pequeño bebé, dijo Hilton sobre la maternidad en marzo de 2023 para la agencia AP.