Los signos zodiacales que estarán inundados de buena suerte HOY 4 de diciembre

Llegan a ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 4 de enero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos de la astrología.

En esta nueva edición la vidente reveló a los horóscopos su destino en el ámbito de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Algunos signos serán beneficiados de forma económica

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, tira de ese celular y ponte en contacto con esas personas que hace tiempo no ves. Mándales un mensaje, llámales o lánzate a una videoconferencia.

Intenta no pasar mucho tiempo en casa hoy, podría haber una visita sorpresa, aunque no necesariamente agradable. Si no puedes evitarlo, sé cortés, pero no te compliques demasiado. Si es necesario, inventa una excusa para que el encuentro sea breve.

Eres un ser de luz, con mucho amor para dar y muy inteligente; sin embargo, se te da mucho fijarte en gente mala que solo te está haciendo pasar un mal rato.

Aries

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, en el juego del amor, si alguien no responde a tus mensajes, no te pongas de mal humor de inmediato.

Y si ya estás en pareja, las cosas van mejor, pero no te duermas en los laureles. Trabaja día a día para evitar caer en la rutina. Valora y cuida esas relaciones.

Momentos de incertidumbre sobre una noticia que llegará a tus oídos y te pondrá algo mal, ya no te debe de afectar lo que suceda con las demás personas más que con tu familia.

Tauro

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, haz algo productivo, como arreglar esos cajones que siempre pospones o probar nuevas recetas en la cocina.

También puedes sumergirte en un buen libro, poner música o ver una peli, es tu momento. Si te sientes con más energía, sal de tu casa, sé un vicioso de las compras, da un paseo, ve al cine o un restaurante, las opciones son variadas.

Descansar no significa quedarse quieto, así que elige lo que te haga sentir mejor. Te desesperas mucho al no recibir una noticia que tiene que ver con el área laboral y con tu crecimiento económico.

Géminis

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, después de superar situaciones laborales intensas o eventos familiares, tu cuerpo y mente necesitan recargar energías.

Si recientemente has lidiado con un trancazo, asegúrate de cuidarte con zumos naturales y vitaminas diarias. No te arriesgues a recaer. Hoy, la clave es el descanso y la intimidad.

Quédate en casa con tu pareja, abrazados en el sofá. Nada de palomitas, esta vez, solo disfruta de la calma, ya sea viendo televisión o escuchando música. Tu bienestar es lo más importante, así que tómatelo con calma.

Cáncer

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, llama a tus amigos, organiza algo especial al final del día, algo que no hagan a diario.

La diversión está garantizada, hazlo diferente y disfruta. Si estás sin pareja, hoy puede ser tu día de suerte. Puede que aparezca alguien especial.

Aprovecha las rebajas o explorar la ciudad en busca de ganga. Dedícate un tiempo, te lo mereces. La vida te pondrá una prueba en la cual valorarás mucho a tu familia.

Leo

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, aunque eres ahorradora, a veces vale la pena gastar en cosas que realmente valen la pena.

Este plan no solo te hará desconectar del estrés diario, sino que también fortalecerá la conexión con tu amor. Si quieres sorprenderlo, propón tú misma la idea.

Ya sea un paseo y cena, salir al campo o cualquier alternativa, recuerda que gastar un poco en estos momentos es más, una necesidad que una locura, disfruta del tiempo juntos.

Virgo

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, podría haber compromisos importantes que no recuerdas. Una amistad necesita verte y sentirse mal si te olvidas, así que asegúrate de no dejarla colgada.

Además, hay alguien cercano que podría beneficiarse de un plan para levantarle el ánimo. A veces solo necesitan escapar de la rutina diaria. En el terreno del amor, ya eres más prudente, bien hecho.

Ten cuidado de no alargar las cosas tanto que la otra persona se canse de esperar más de ti. Busca ese término medio, el equilibrio es clave.

Libra

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, recuerda que no todo tiempo pasado fue mejor y mira a tu alrededor, tienes muchas cosas que deberían hacerte feliz hoy.

Sí, puede que tus metas sean más ambiciosas ahora, pero no las centres solo en lo económico. Hay un montón de cosas que pueden hacer que te sientas genial. Habla con la gente de confianza, te ayudará a ver la realidad y a apreciar lo que realmente importa.

Vienen cambios importantes en el amor, en la economía y en lo que se refiere a viajes. Es probable que te caiga una oferta de trabajo o mejor puesto.

Escorpio

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, tus amigos agradecerán tu compromiso, y los demás aprenderán a planificar mejor cuando te quieran invitar a algo.

Estás en una buena racha, así que usa tu mente y tu intuición para tomar decisiones que te beneficien. No te preocupes por gastar dinero en tus salidas, considera eso una inversión en tu bienestar.

Es posible que tengas ciertos sueños que te anunciarán las traiciones de personas que son muy queridas para ti. Momentos importantes se aproximan, entenderás el porqué de una situación y te darás cuenta de que tomaste la mejor decisión.

Sagitario

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, escucha a las personas cercanas, algunos de sus consejos podrían serte útiles. Falta un poco de comprensión hacia los demás, así que es momento de devolver el cariño que te dan.

En el amor, ¡cuidado con las cuerdas flojas! No te dejes arrastrar por juegos tóxicos. Busca una relación que te deje tener los dos pies en el suelo.

Tal vez ahí radica tu irritabilidad. Haz un gesto, llama a esas personas que sabes que estarán felices de escucharte. Vamos, a mejorar esas relaciones y a bajarle a la irritabilidad.

Capricornio

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, olvida los rollos negativos por un ratito y céntrate en lo bueno que te rodea. Aprovecha para encontrarte con familia y amigos, recibir su cariño y pasar un rato genial.

En el amor, sorprende a tu pareja con un toque romántico. Un aceite esencial, un masaje mutuo; no solo aliviará tensiones, sino que avivará la llama de la pasión.

Dedícale tiempo especial y verás cómo mejora el día para ambos. Que tengas un día de reina. Ten mucho cuidado con accidentes y caídas y pues estarán a la orden del día. Busca a quien te busca y está interesado o interesada en ti.

Acuario

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, estás aprendiendo a delegar responsabilidades, y eso es genial. Hoy, lleva ese aprendizaje también a tu vida personal.

Tienes bastante con el trabajo diario y mereces esos momentos de diversión y esparcimiento En el amor, si ya tienes pareja, piensa en darle un toque nuevo al hogar, reorganiza los espacios, cambias los muebles de lugar, y si tienes la posibilidad compra, aunque sea un cuadro nuevo.

Hoy es perfecto para eso y si estás soltero, sigue la corriente de la vida, porque el amor te tiene una sorpresa preparada. Hay alguien que lleva tiempo esperándote y que tiene muchas afinidades contigo.

Piscis

