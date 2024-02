Manelyk González se lanza contra Leslie Gallardo por su actitud en LCDLF4: “No la soporto”

Leslie Gallardo se ha convertido en una de las participantes más polémicas de “La Casa de los Famosos 4” por los constantes pleitos y actitud con algunos de sus compañeros. Ante esto, Manelyk González arremetió en su contra llamándola “inventada” asegurando que se usa la fama de su novio, Emilio Osorio, para conservar su lugar en el reality show.

Manelyk González arremete contra Leslie Gallardo

Durante un live en su cuenta de Instagram, la influencer y empresaria llamó “inventada” a Leslie Gallardo asegurando que finge ante las cámaras cuando llora porque extraña a Emilio Osorio: “Se siente muy fuerte la muy gat* porque es novia de Emilio que Emilio para mí no es nada, ¿quién es Emilio? ¿qué ha hecho? Nada, entonces los tontos de adentro piensan que es fuerte y que no la van a nominar y así”.

Y molesta añadió: “¿Ustedes creen que es un buen contenido lo que está dando? A mí me parece patética, inventadísima, súper actuada, me cag* (…) Me parece absurda, es que Leslie no es nada. Se las quiere dar de muy perr*. No la soporto, se los juro, no la soporto. Intenté hablar un poquito mal de ella en la gala, pero como que me pararon, yo me dejo ir. No sé qué prefiero, si tenerla ahí adentro y verla de repente en pantalla porque yo no la voy a soportar los domingos en las galas, ¡qué horror!”.

Polémicas de Leslie Gallardo

La influencer, de 24 años, ha sido blanco de críticas en redes sociales por los constantes pleitos con sus compañeros de “La Casa de los Famosos 4” desde el primer día, motivo por el que también exigieron su salida junto a la de Maripily Rivera con quien ha sido tachada de “problemática” y “cizañasa”.

Recientemente protagonizó una intensa discusión con la actriz y conductora Thalí García, por la que tuvo que intervenir el cantante Lupillo Rivera para evitar que escalara: "Para mí, a partir de hoy, no existes en esta casa. No te voy a dirigir la palabra y espero que tú a mi igual. No inventes cosas de mí”.