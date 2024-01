Erik Rubín confiesa si es que ya tiene nueva pareja y cómo es su relación con Andrea Legarreta

Este martes 30 de enero, Erik Rubín celebró su cumpleaños número 53 en compañía de sus hijas Mía y Nina, sin embargo, a esta celebración se unió Andrea Legarreta quien hasta el 2023 era su pareja sentimental, pues aunque no han firmado el divorcio, ya se encuentran separados.

Pese a ya no estar juntos como pareja, tanto Andrea Legarreta como Erik Rubín se han mostrado apoyo mutuo en las ocasiones que lo han necesitado, por lo que en esta ocasión en el cumpleaños del ex Timbiriche, la conductora de Hoy demostró en redes sociales el gran cariño que aún le tiene al padre de sus hijas, por otra parte, el cantante recientemente reveló si ya tiene nueva pareja sentimental, a un año de su separación.

Andrea Legarreta esta siempre cerca de Erik Rubín.

Foto: IG @andrealegarreta

En entrevista con varios medios de comunicación, Erik Rubín habló del nuevo sencillo de su hija Mía y lo bien que lo han recibido, así mismo el ex Timbiriche fue cuestionado si es que a un año de haber anunciado su separación de Andrea Legarreta ya ha encontrado de nuevo el amor.

Ante esto el intérprete de “Princesa Tibetana”, negó en lo absoluto tener una nueva relación o estar en búsqueda del amor, pues asegura que ahorita sus prioridades son otras cosas.

“No, no ahorita no, no estoy en búsqueda de pareja”, dijo Erik Rubin