"Tengo antojos raros": Matías Novoa será papá con Michelle Renaud y confiesa que ha tenido estos síntomas del embarazo

El gremio del espectáculo ha quedado en asombro luego de que una de las parejas más queridas del arte escénico en nuestro país confirmara que están esperando un bebé, fue a través de sus redes sociales que Matías Novoa y Michelle Renaud confirmaron que se convertirán en padres con su primer hijo en común.

Esta noticia fue celebrada por sus fans, quienes desde hace semanas ya tenían ligeras sospechas de que la guapa actriz estaba embarazada y luego de días de especulaciones, por fin, el pasado domingo 28 de enero, la pareja confirmo esta esperada noticia por medio de una sesión de fotos publicada a través de Instagram.

Así compartieron su felicidad con sus fans. (Foto: IG @michellerenaud y @matlechat)

Mediante un encuentro con la prensa, el querido actor chileno confesó que decidieron ocultar los primeros meses del embarazo debido a que es algo muy íntimo e importante en sus vidas y querían encontrar el momento indicado para compartirlo con su público.

"Así es, el año empieza con una gran bendición... ya llegó el momento de contarle al público, queríamos que pasaran ciertos meses y ya teníamos que contarlo, era el momento adecuado" dijo respecto a su tercer hijo, pero el primero al lado de Michelle Renaud, con quien ahora está experimentando los famosos antojos de embarazo.

"Yo tenía mucho sueño y muchos antojos, esto de que el papá no siente es mentira, hay un estudio que dice que los síntomas se pasan por las hormonas, se me antojaba mucho chile, yo no soy tanto de picante y se me antojaban los jalapeños así, morderlos, ahora que quiero estar con ella consentirla, protegerla y lo más probable es que sea parto natural", dijo Matías al revelar que están en espera de un bebé varón.