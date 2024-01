Mariana González revela detalles de su lujosa boda con Vicente Fernández: “Hubo 400 invitados”

Mariana González Padilla, quien es mejor conocida como “La Kim Kardashian Mexicana”, acaparó la atención en “La Casa de los Famosos” durante las últimas horas debido a que ofreció distintos detalles de su lujosa boda con Vicente Fernández Jr. por lo que dejó en claro que no escatimaron en gastos para que su unión matrimonial saliera a la perfección y pudieran consentir a sus invitados, por lo que las palabras de la empresaria generaron todo tipo de opiniones en redes sociales.

Estas declaraciones de Mariana González Padilla fueron vertidas durante una charla que sostuvo con Daniela Alexis “La Bebeshita” y con Cristina Porta, sus compañeras de “La Casa de los Famosos”, a quienes les presumió todos los detalles de su boda con “El Mayor de los Potrillos” y comenzó revelando que su fiesta fue en una de las locaciones más exclusivas de Jalisco, además, detalló que hubo 400 invitados, por lo que fue una fiesta enorme.

Sigue leyendo:

La Divaza se enfrenta a Alfredo Adame para defender a Wendy Guevara y Lupillo Rivera se mete

Mujeres en La Casa de los Famosos se unen contra Alfredo Adame por comentarios machistas: “Tomaremos medidas”

“Fue en la Hacienda Benazuza, está como a quince minutos de Zapopan, hubo 400 invitados” comentó “La Kim Kardashian Mexicana”, quien con sus palabras dejó boquiabiertas a sus compañeras y para sorprenderlas aún más les contó todo acerca de los tres vestidos que utilizó durante el día más importante de su vida, en los cuales, se gastó una auténtica fortuna.

“Mi vestido me lo mandé a hacer a Ucrania, fueron tres, pero el primero me lo mandé a hacer a Ucrania, de princesa y decía ‘a ver si me llega bien’, haz de cuenta que de la princesa me quedaba guango, así grandísimo, 27 kilos, de arriba era de corazón, como de Cenicienta, el segundo era pegadito, me lo hizo un diseñador que le hace a todas las Miss Universo, se llama Fer Santos, todo pegadito, corte sirena, todo lleno de cristales, la tela él también la pide… pero ya después que bailé el vals, me lo quité, el tercero ya era todo blanco con una manga, ya no pesaba nada, el segundo todavía pesaba 20 kilos, me quedaron marquitas del peso de los vestidos, pero lo soporté”, culminó Mariana González Padilla.

Mariana González Padilla tuvo tres lujosos vestidos para el día de su boda con Vicente Fernández Jr. Foto: IG: vicentefdzjr9

Cabe mencionar que, Mariana González Padilla y Vicente Fernández Jr. llegaron al altar el pasado mes de noviembre de 2023 y la pareja fue muy hermética con todo lo que ocurrió en la exclusiva fiesta, por lo que se sabe muy poco sobre el programa de la celebración, así como de los invitados pues solo se dieron a conocer unas cuantas fotos y videos del referido evento.

Mariana González confirma que tiene una relación abierta con Vicente Fernández Jr.

En esta misma charla, Mariana González sorprendió a sus compañeras al revelar que tiene una relación abierta con Vicente Fernández Jr., es decir, ambos pueden salir con otras personas, sin embargo, la condición es que el otro siempre debe estar enterado para que no haya infidelidades.

“Sí confío en él (Vicente Fernández Jr.) porque yo y él tenemos, de que cualquier cosa, prefiero yo decirlo, hagámoslo, si tú quieres con otras personas, sí (tenemos una relación abierta). No estamos cerrados a nada”, fueron las palabras con las que Mariana González confirmó que su relación con Vicente Fernández Jr. es abierta.