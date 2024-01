Mariana Echeverría presenta en redes a sus nuevos bebés: "Los sueños se cumplen"

Mariana Echeverría acaparó los reflectores en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una serie de publicaciones en Instagram en las que presentó a sus “nuevos bebés” y como era de esperarse, estas publicaciones de la querida integrante de “Me Caigo de Risa” causaron una gran emoción entre sus fans y hasta entre otras celebridades de la farándula, quienes se volcaron con felicitaciones ante la feliz noticia.

Como se dijo antes, fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Mariana Echeverría difundió una historia, en la cual, apareció junto a su esposo, el portero americanista, Óscar Jiménez, para presumir a sus “nuevos bebés”, no obstante, la también actriz no se refería a un nuevo hijo sino a una nueva casa que apenas están construyendo en San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, la cual, todavía no está concluida, no obstante, decidieron mostrarla para documentar el proceso.

“Les presentamos a nuestros nuevos bebés, no saben lo orgullosa que estoy de Oscar y de lo que hemos logrado juntos. Estamos muy emocionados, muy contentos. Los sueños se cumplen, lo sé, lo sé, nunca dejen de soñar y de creer” fue el texto que escribió Mariana Echeverría para acompañar un breve video donde mostró parte de su nueva propiedad, así como la construcción, la cual, contempla una enorme piscina.

“Me siento muy afortunada y plena”, asegura Mariana Echeverría

En otra publicación, Mariana Echeverría ofreció más detalles sobre su nueva casa, la cual, aseguró es fruto del intenso trabajo que ha realizado junto a su pareja, además, lo que llamó la atención es que la conductora señaló que en este momento de su vida se siente muy afortunada y plena con lo que tiene, por lo que les pidió a sus fans nunca dejar de soñar.

“A veces las redes sociales resultan ser muy falsas y muestran pura felicidad, yo hasta el día de hoy he tratado de ser lo más real posible y hoy así como a veces les muestro mi lado más triste y roto de mi ser, hoy quiero decirles que me siento muy afortunada y plena en todos los aspectos, y con esto les digo que nunca dejen de soñar, de creer, de valorar a las personas que estén a su lado, de quitar la mier*a del camino y que cumplan sus sueños, que nadie nunca les diga que no”, escribió Mariana Echeverría”.

Mariana Echeverría quiere volver a ser madre en 2024

En 2023 Mariana Echeverría sufrió dos abordos espontáneos que le impidieron darle un hermanito a su hijo Luca, sin embargo, la presentadora recientemente confesó que no quita el dedo del renglón y espera que en este 2024 finalmente pueda cumplir su sueño de volver a ser madre. Cabe mencionar que, antes de que esto ocurra tiene planeado ponerse en forma y por ello decidió participar en el reality show de “Hoy”, en el cual, distintas celebridades se sumaron al reto de bajar de peso en un tiempo limitado.

“Me quiero embarazar, no quiero llegar tan elevada en peso, quiero darle un buen hogar a mi bebé, quiero estar sana para alimentarlo de la mejor manera, ojalá este año sea el bueno y me voy a poner en forma”, expresó Mariana Echeverría para las cámaras de Televisa Espectáculos.