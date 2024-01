Ángela Aguilar confiesa a Paty Chapoy que a sus 18 años de edad conoció a su primer amor

La cantante Ángela Aguilar se encuentra promocionando su próximo material discográfico, mismo que realizó bajo la tutela de su padre Pepe Aguilar, y con el cual incursionará en los boleros.

En entrevista con Pati Chapoy, la joven de 20 años manifestó su temor y emoción por realizar este proyecto que saldrá a la venta este 2 de febrero, pero al hablar de este tipo de temas vinculados al corazón, no pudo evitar confesar que a su corta edad ya ha sufrido por amor.

Ángela Aguilar en conferencia de prensa. Imagen: Agencia México

“Yo creo que ‘Contigo en la distancia’, esa fue la canción como que más sentí. Me pasaba que estaba cantando ‘Piensa en mí’ en el estudio y tenía que parar porque me salían las lágrimas, y al igual con ‘Contigo en la distancia’”, dijo Ángela.

Ante la pregunta directa de ¿a quién le recordó?, la cantante se puso nerviosa y con una sonrisa tímida replicó: “Ay, señora, no le puedo decir eso…no le puedo contar todos mis secretos”.

A pesar de que la titular de Ventaneando intentaba obtener el nombre del galán, la hija de Pepe Aguilar solo declaró que su corazón ya ha palpitado por un hombre. “Ha latido muchísimo, es que soy bien dramática, bien enamoradiza la verdad”, comentó.

Cantautor Gussy Lau. Imagen: Agencia México

“No sé si diría que me encantan los hombres, pero sí diría que para mí el tener una conexión con alguien es muy importante, especialmente siendo cantante porque creo que me inspira muchísimo para mis canciones y también siento que soy tan sensible que quizás por eso me lastiman tanto, y por eso canto así”, añadió.

Luego de que la periodista externó su incredulidad al escuchar que la lastimaron en el terreno sentimental, Aguilar solo contestó: “¿cómo ve señora?... Yo creo que mi primer amor fue como a los 18, 17… 18”.

Y cuando Chapoy quiso saber si esa persona era de la misma escuela donde ella estudia, Ángela inmediatamente aclaró: “no… no… no te voy a decir eh, eres tremenda”.

Finalmente, la integrante de la dinastía Aguilar aseguró que a su edad le han dado serenatas, aunque le gustaría haber recibido un detalle como estos con bolero. “Con otras cosas sí, pero con boleros no… quizás me hubiera enamorado más”, remató.

Pese a que Ángela ha sido una joven reservada con su vida sentimental, en 2022 acaparó titulares tras filtrarse las imágenes en las que aparecía besándose cariñosamente con el cantautor Gussy Lau.

La relación se vio envuelta en la polémica al confirmarse la diferencia de edad entre los dos, pues él es mayor que la cantante por 16 años, hecho que presuntamente provocó la molestia de Pepe Aguilar, debido a que Lau trabajaba en la disquera de los Aguilar y así fue cómo pudo acercarse a la joven.

Con información de Agencia México.