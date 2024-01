"Creyeron que ya no viviría": Pepillo Origel se sincera con Yordi Rosado y habla sobre su tumor cerebral

José Luis Origel Gutiérrez, mejor conocido como "Pepillo" Origel, es un periodista, conductor de televisión y productor, considerado como uno de los más exitosos dentro de la industria del entretenimiento en México, motivo por el cual cada acontecimiento que suceda entorno a él como figura pública resuena en el interés del público y de los medios.

Esto quedó comprobado luego de que se publicó una reciente entrevista del conductor y periodista de espectáculos en el canal de Yordi Rosado y a tan solo unas horas de su publicación, el video ya acumulaba cientos de miles de vistas en YouTube, no solo porque la entrevista es a Origel, sino también porque el famoso se sinceró respecto a un tumor que casi le cuesta la vida.

Pepillo Origel se sinceró sobre su tumor cerebral con Yordi Rosado. Foto: especial

El querido conductor de programas de variedades, de entrevistas y de espectáculos en diferentes canales de televisión en México acudió al programa de su amigo Yordi Rosado, en donde habló de diversos aspectos de su carrera profesional, así como de su vida personal y confesiones más íntimas.

Fue aquí que eventualmente llegaron al delicado tema de su tumor cerebral, el cual le fue diagnosticado a Pepillo Origel hace más de 30 años, motivo por el cual tuvo una cirugía en la cabeza para que se lo pudiera quitar, siendo esta una intervención tan delicada que incluso sus padres tuvieron miedo de pensar lo peor, que el famoso perdería la vida.

“Para mí fue muy duro, mis papás creían que yo no iba a vivir, en ese tiempo un tumor en el cerebro, era decir 'se van a morir” (...) Yo lo noté en mi mamá, y le pregunté '¿Crees que me voy a morir verdad? No, no me voy a morir'”, recordó el querido expresentador de Ventaneando.