Reviven polémica entrevista de Victoria Ruffo en la que asegura que no quiere ser abuela

El pasado jueves 25 de enero José Eduardo Derbez y Paola Dalay dieron a conocer que se convertirán en padres por primera vez y como era de esperarse, Victoria Ruffo fue una de las más felices con la noticia, no obstante, esta situación fue aprovechada por distintos internautas que se encargaron de revivir una vieja entrevista en la que la reconocida actriz de telenovelas aseguraba que no le agradaba para nada la idea de convertirse en abuela, por lo que dicho clip ha generado todo tipo de opiniones al respecto.

Como se dijo antes, fue a través de redes sociales donde José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron que próximamente se convertirán en padres y posteriormente difundieron un video en YouTube donde ampliaron los detalles al respecto y fue aquí donde informaron que Victoria Ruffo fue la primera a la que le dieron la feliz noticia y su emoción fue tan grande que no pudo evitar llegar a las lágrimas.

Así anunció José Eduardo Derbez que pronto se convertirá en padre. Foto: IG: jose_eduardo92

“La primera en enterarse fue mi mamá, le hice una caja que decía ‘vas a ser la mejor abuela del mundo’ y una prueba de embarazo. Se emocionó muchísimo, nos abrazamos, lo festejamos, terminando mi función me regresé con mi mamá y seguimos emocionados, lloramos” fueron las palabras emitidas por José Eduardo Derbez.

Reviven entrevista de Victoria Ruffo en la que aseguraba que no quería ser abuela

Luego de que José Eduardo Derbez revelara que su madre está sumamente emocionada con la noticia de que pronto se convertirá en abuela, en redes sociales se hizo viral una entrevista que ofreció en mayo de 2023 en la que aseguró que no le emocionaba ni si quiera un poquito la idea de tener un nieto para poder cuidarlo.

“No (me emociona la idea de tener un nieto), yo por eso les digo, tengan a sus hijos y ahí cuídenlos ustedes, yo (no me encargaría de cuidarlo), yo por qué”, fueron las palabras que dijo Victoria Ruffo en el marco del último Día de las Madres, cuando su nuera, Paola Dalay bromeó que de regaló de 10 de mayo la convertirían en abuela.

Cabe mencionar que, en aquella entrevista, Victoria Ruffo reconoció ser una madre sumamente celosa con José Eduardo Derbez debido a que es el mayor, incluso en ocasiones anteriores había aseverado que no le parecía ni un poco atractiva la idea de que su hijo se convirtiera en padre pues lo consideraba sumamente joven para ello.

Hasta el momento, Victoria Ruffo no ha emitido ningún comentario específico sobre esta entrevista, sin embargo, durante una charla con Gustavo Adolfo Infante dejó ver que pese a su emoción por convertirse en abuela no tiene planeado cuidar a su nieto pues mencionó que son los padres quienes tienen que llevar esta responsabilidad.

“Qué lo cuiden los papás, si se quieren ir un fin de semana con el bebé, yo los acompaño”, expresó Victoria Ruffo, quien también bromeó al asegurar que espera que su nieto no se parezca a Eugenio Derbez.