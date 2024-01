Pablo Lyle: revelan cómo se encuentra el actor a casi un año de estar en prisión

Durante las últimas horas el nombre de Pablo Lyle volvió a resonar fuerte al interior de la industria del espectáculo debido a que Mane de la Parra reveló cómo es que se encuentra su colega y amigo a unos cuantos días de cumplir su primer año en prisión, por lo que las palabras del galán sorprendieron a más de uno.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que fue el 3 de febrero de 2023 cuando Pablo Lyle fue sentenciado a cinco años de prisión más ocho años en libertad incondicional por haber sido declarado culpable de haber cometido el delito de homicidio involuntario en 2019 en contra de un hombre de la tercera edad llamado Juan Ricardo Hernández, con quien el actor sostuvo un pleito vial en Florida.

Pablo Lyle está a unos días de cumplir su primer año en prisión. Foto: IG: pablolyle

¿Cómo se encuentra Pablo Lyle a casi un año de estar en prisión?

Como se dijo antes, el encargado de revelar la situación actual de Pablo Lyle en prisión fue su amigo y colega, Mane de la Parra, quien le concedió una entrevista al periodista, Eden Dorantes en la que además de hablar sobre sus proyectos personales y profesionales también hablaron sobre la situación del protagonista de “Mirreyes contra Godinez”, con quien confesó tener contacto de forma regular y fue aquí donde señaló que su amigo se encuentra más que positivo y motivado para culminar su condena y así poder reunirse con su familia.

“Sí hemos tenido comunicación, se encuentra muy bien, se encuentra muy motivado, muy cariñoso, muy él. Esperando que ya pronto termine este proceso para él y que pueda salir con toda la fuerza para estar con su familia, para estar bien, pero la verdad es que con las cosas que hemos platicado yo lo encuentro bien y tranquilo, y bueno, espero que pronto esté con nosotros” expresó Mane de la Parra sobre Pablo Lyle.

En otro momento de la charla, Mane de la Parra fue cuestionado sobre la posibilidad de que Pablo Lyle retome su carrera en el ambiente artístico en cuanto recupere su libertad, sin embargo, el hermano de Alondra de la Parra señaló que realmente no han tocado este tema durante sus charlas, sin embargo, mencionó que le irá bien en lo que se proponga hacer debido a que es una persona sumamente trabajadora.

“Fíjate que de eso no hemos hablado, no tengo ni la más remota idea, más bien nuestras pláticas van más de amigos, de “¿cómo estás?” o “¿cómo va la vida?” pero yo estoy seguro de que todo lo que se proponga lo va a lograr, es una persona increíble, una persona luchona, trabajadora que siempre saca lo bueno de todo así que esto no va a ser la excepción”, finalizó Mane de la Parra.

Cabe mencionar que, previo a esta esperanzadora información revelada por Mane de la Parra, se sabía que Pablo Lyle se encontraba devastado por su divorcio de Ana Araujo, sin embargo, la ahora exesposa del actor señaló que las visitas de sus hijos han sido clave para que el histrión haya recuperado su estabilidad, no obstante, no quiso ofrecer más detalles sobre estos encuentros.