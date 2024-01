Luna Llena: Capricornio qué bonito mensaje tiene el ángel de la guarda para hoy 27 de enero del año 2024

Según la Luna Llena de estos días, los mensajes divinos de los ángeles de la guarda para Capricornio en 2024 vienen cargados de esperanza y resiliencia.

Particularmente, Cassiel, el ángel de la guarda de Capricornio, resalta la importancia de definir los objetivos y avanzar con disciplina. Este año, los ángeles recuerdan a Capricornio que no hay herida que no sane con el tiempo, indicando que abandonar no es la solución.

Además, los mensajes divinos enfatizan en la importancia de la autorreflexión y la paciencia.

27 de enero: Los ángeles recuerdan a Capricornio la importancia de la oración para establecer un enlace con los seres de luz.

28 de enero: Se enfatiza la idea de volver a empezar y la relevancia de enfocarse en la felicidad a pesar de los problemas amorosos.

29 de enero: Se insta a Capricornio a buscar el consejo de su ángel según su signo zodiacal.

En medio de momentos de tristeza y conflicto, Cassiel se presenta como un faro de luz y abundancia para Capricornio. Este año, los mensajes divinos para Capricornio en 2024 están llenos de ánimos y energía positiva.

