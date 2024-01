Así fue la trágica muerte de Marissa, la hermana de Ana Bárbara que era igualita a ella

Una de las mujeres más importantes dentro del gremio de la música mexicana, es sin duda alguna Altagracia Ugalde, a quien conocemos solamente como Ana Barbara, pese a ser una de las artistas más importantes de nuestro país, no ha tenido una vida sencilla.

Y es que, Ana Barbara se ha tenido que enfrentar a fuertes golpes que la vida le ha dado, como la dolorosa muerte de su hermana Marissa, quien por cierto era muy parecida a la intérprete de “Bandido”, sigue leyendo que en esta ocasión recordaremos cómo es que la cantante se enteró que su hermana murió de manera inesperada.

Ana Bárbara era muy cercana a su hermana Marissa.

Foto: IG @anabarbaramusic

Uno de los golpes más fuertes que la cantante ha enfrentado a lo largo de su vida, es la muerte inesperada de su hermana Marissa, misma que le sigue doliendo como si hubiera ocurrido ayer.

Aunque, Ana Barbara ha hablado en diversos medios sobre la muerte de su hermana, la cantante cada que habla del tema termina muy conmovida, pues la cantante recuerda que cuando se enteró del fallecimiento de Marissa, ella estaba preparando el lanzamiento de un disco.

“Cuando mi mamá me dice: ‘Marissita, tu hermana, se mató’ (…). Yo le dije que se tranquilizara, pero ella me reafirmó la noticia. Luego ella me vuelve a decir: ‘Te pido un favor: no se vengan alocados en la carretera, vengan despacito porque no quiero perder otro hijo’”, dijo con la voz entrecortada para Historias Engarzadas