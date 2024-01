Dayana Mendoza, ganadora de Miss Universo, abandonó las pasarelas para convertirse en predicadora de una iglesia

Miss Universo es uno de los concursos de belleza más importantes que impulsan la carrera de las ganadoras en la farándula, algo a lo que renunció Dayana Mendoza desde hace varios años para dedicarse a ser predicadora de una iglesia cristiana en Estados Unidos. Algo que que han hecho otros famosos como Tito “El Bambino”, Yuri, Farruko, Daddy Yankee y Ricardo Montaner, aunque no todos ellos se han alejado de la industria.

Ex Miss Universo se vuelve predicadora en EU

A través de sus redes sociales, la exreina de belleza, de 37 años, compartió su testimonio asegurando que su carrera en la farándula y el modelaje ya no le generaba felicidad, y luego de intentar con disciplinas como Yoga para relajarse, en 2020 sorprendió al anunciar que había decidido bautizarse bajo la religión cristiana evangélica.

Ex Miss Universo deja las pasarelas para dedicarse a ser predicadora. Foto: IG @dayanamendoza

“Jesús me liberó. Comparto esta parte de mi testimonio, con el deseo de que muchos más sean también liberados de la opresión y el yugo que trae el involucrarse con aquello que el mundo nos dice que ‘es bueno para ti’ o ‘no es nada malo’ (…) No me identificaba con esto, estaba desesperada, nada salía bien, fue cuando me arrodillé, me rendí y le pedí a Dios que tomara el control y vi la mano poderosa de Dios guiándome, ayudándome y encontrando el camino correcto”, dijo en un video compartido a través de Instagram y en una entrevista.

¿Quién es Dayana Mendoza?

Originaria de Caracas, Venezuela, comenzó su carrera como modelo a los 15 años de edad a través de una agencia que le brindó proyectos en Europa y Estados Unidos. Su talento en las pasarelas la llevó a triunfar en diferentes concursos de belleza que le abrieron las puertas a Miss Universo en 2008, cuando fue coronada como ganadora.

En 2013 se casó en República Dominicana con el empresario italiano Michael Pagano, con quien tuvo una hija. Sin embargo, el matrimonio terminó tres años después: “Ha sido una etapa difícil, pero que hoy en día puedo decir que me siento muy, muy bien. Estoy tranquila y me siento agradecida por haber vivido estos años con esta persona que me dejó el regalo más maravillo de mi vida, que es mi hija”.