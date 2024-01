José Ron habla de su relación con Lucero y emociona a sus fans: “El amor no tiene edad”

José Ron y Lucero han sido vinculados sentimentalmente en más de una ocasión desde que iniciaron las grabaciones de “El Gallo de Oro”, sin embargo, el apuesto galán tapatío decidió ponerle un alto a los rumores y salió a hablar de su supuesta relación amorosa que sostiene con “La Novia de América” y las palabras del histrión emocionaron a más de uno pues reconoció que sí hubo una intensa química entre ambos durante el referido proyecto.

Estas declaraciones de José Ron fueron emitidas durante un encuentro que sostuvo con la prensa en el cual fue cuestionado de forma directa de su relación con Lucero y para empezar el actor reconoció que sí hubo una gran química con su compañera, sin embargo, todo ocurrió bajo un ambiente laboral, además, señaló que, por ahora, está enfocado en sí mismo y enfatizó que buscar pareja no es una de sus prioridades.

“Aquí lo lindo es que esa química traspase la pantalla y que el público se haya encariñado tanto con Lucero, con “La Caponera”, con “Dionisio”, son personajes entrañables, yo espero que ya hayan visto la temporada número dos porque está padrísima, no se la pierdan. Yo estoy muy tranquilo muy enfocado en mis cosas, no paro siempre estoy buscando cosas nuevas, buscar cumplir más sueños, accionar en lo que me gusta y en eso estoy actualmente.

En otro momento de la entrevista, una periodista le recordó a José Ron sus múltiples romances con celebridades de la farándula, los cuales, no han terminado en buen puerto, por lo que le preguntó si estaba evitando llegar al altar, sin embargo, el actor no se cerró a esta posibilidad y aseguró que será paciente hasta que llegue la mujer indicada.

Lucero ha negado tener un romance con José Ron en distintas ocasiones. Foto: IG: joseron3

“No sé (si me case en un futuro), pero soy muy paciente, yo creo mucho en que el tiempo de dios es perfecto, en este momento me gusta disfrutar tal y como estoy así y si más adelante llega una compañera, bienvenido sea”, expresó José Ron.

José Ron emociona a sus fans al revelar lo que busca en una mujer

Para finalizar el actor de “La Desalmada” y “Por amar sin ley” señaló que a sus 42 años de edad se ha vuelto mucho más exigente al momento de elegir una pareja, sin embargo, enlisto una serie de cualidades con las que debe contar su próxima novia, además, emocionó a sus fans al asegurar que el amor no es cuestión de edad.

José Ron señaló que no está cerrado al matriomonio. Foto: IG: joseron3

“Con el paso del tiempo me vuelvo más exigente, me vuelvo más especial, pero bueno disfruto mi presente, lo que hago lo que tengo y sobre eso me voy. Me gusta que sean auténticas, sinceras, tiene que haber mucha conexión, compartir y que sumen, he tenido parejas más grandes, luego yo también he sido el mayor y así y nada, hay que vivir la vida, hay que disfrutar, el amor no tiene edad”, finalizó José Ron.