Norman Jewison, director de “Jesucristo Superestrella” y “Huracán”, murió a los 97 años

Uno de los cineastas más importantes del Hollywood de la década de los 70 y 80, Norman Jewison, falleció el pasado sábado 20 de enero, reveló su publicista Jeff Sanderson dos días después del deceso.

Nacido en Toronto, en 1926, uno de los sellos en la vasta obra del cineasta canadiense fue la diversidad. Dirigió reconocidos musicales, como “Jesucristo Superestrella” o “El violinista en el tejado”, lo mismo que cintas de acción, como “El affaire Thomas Crown”, o dramas raciales, como “Al calor de la noche”.

Nominado en varias ocasiones al premio Óscar, Jewison comenzó su carrera detrás de cámaras en la década de los 50 e incluso dirigió algunos episodios del programa de televisión de Judy Garland, en la década de los 60. Su maestría le abrió pronto las puertas del Séptimo Arte.

Su debut en el cine de Hollywood se dio con la comedia “40 pounds of trouble”, a las que siguieron cintas como “The russians are coming! The russians are coming!”, por la que obtuvo su primera nominación al Óscar al Mejor director, aunque “Al calor de la noche” fue la cinta que marcó definitivamente su carrera.

Comprometido con la igualdad racial

Según una entrevista concedida a la Radio Pública de Estados Unidos en 2011, Jewison desarrolló una especial preocupación por la segregación racial luego de un episodio que vivió en Tennessee cuando tenía 18 años de edad y ocupó un asiento designado para los afroamericanos en un autobús.

“El conductor me miró y dijo ‘¿no puedes leer el letrero?’ Había un pequeño cartel, hecho de hojalata, colgando de un alambre en el centro del autobús que decía ‘Gente de color en la parte de atrás’.

“Voltee y vi a dos o tres ciudadanos negros sentados a mi alrededor y unas cuantas personas blancas sentadas al frente. No sabía qué hacer, estaba apenado. Así que solo salí del autobús”, señaló el cineasta.

La versatilidad fue el signo de la trayectoria de Jewison. Foto: Wikimedia Commons

Parte de esas anécdotas formarían parte, años más tarde, de la cinta “Al calor de la noche”, cinta que ganó cinco premios Óscar, incluyendo el de Mejor película, además le permitió a Jewison obtener su segunda nominación a la estatuilla a Mejor director.

Jewison sería nuevamente nominado al máximo reconocimiento de Hollywood al Mejor director por cintas como “El violinista en el tejado”, “Historia de un soldado” y “Hechizo de luna”, aunque nunca ganó. Sin embargo, en 1999 obtuvo una presea honorífica.

Fue fundador del Canadian Film Centre y, en 2010, recibió el premio a la trayectoria por el influyente Sindicato de Directores de Cine de Hollywood, por lo que es considerado como uno de los mejores cineastas de las últimas décadas.