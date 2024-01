Jeni de la Vega no le devolverá el anillo a Eleazar Gómez, revela porque canceló su boda

Jeni de la Vega y Eleazar Gómez sostuvieron una relación que dejó a todos con una gran impresión, pero los fanáticos se llenaron de dudas al enterarse que su amor fugaz terminó y aunque anunciaron boda, esta no se llevará a cabo por decisión de la actriz e influencer.

La pareja estuvo en el ojo mediático debido al pasado de ambos, pues se sabe que Eleazar Gómez fue acusado por su exnovia de agresión física al grado de estar detenido, mientras que Jeni de la Vega sostuvo un romance con el intérprete de corridos tumbados Peso Pluma que al parecer tampoco acabó de la mejor manera pues cada uno se enfocó en su carrera.

Jeni de la Vega rompió su compromiso. Captura de pantalla IG/jenidelavega

¿Por qué terminaron Jeni de la Vega y Eleazar Gómez?

Recientemente Jeni de la Vega fue una de las invitadas al programa En Casa de Telemundo, ahí compartió detalles sobre su trabajo en el teatro, pero también mencionó algunos secretos de su pasada relación con Eleazar Gómez, dejando claro que todo acabó en buenos términos.

Jeni de la Vega aseguró que ella y Eleazar se dieron un tiempo, pues no estaban seguros de llegar al altar, lo que mencionó es que se apresuró demasiado en aceptar, pero también agregó que el famoso se portó muy bien con ella en todo lo que estuvieron juntos.

Jeni de la Vega y Eleazar siguen en comunicación

Una de las cosas que puntualizó en que no le devolvió en anillo de compromiso, pues para sorpresa de muchos de sus seguidores, las estrellas siguen en comunicación, Jeni dijo que él y toda su familia están presentes en su vida pues aún siente un cariño especial, pero no como pareja pues aún no sabe si retomarán los planes de matrimonio.

Es una celebridad de la televisión y el internet. Captura de pantalla IG/jenidelavega