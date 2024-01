Los signos zodiacales que encontrarán dinero y tendrán suerte HOY 21 de diciembre, según Nana Calistar

Llegan a ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos aquellos que quieren saber qué les deparará el destino. Sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este domingo 21 de enero con el pie derecho y tener los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos de la astrología.

En esta nueva edición la vidente reveló a los horóscopos su destino en el ámbito de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Algunos signos serán beneficiados de forma económica Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, si estás con tu pareja estable, este es el momento perfecto para poner las cartas sobre la mesa y hablar de lo que hay que mejorar, ya sea en cuestiones prácticas o emocionales.

Vas a estar en modo súper constructivo, así que aprovecha para fortalecer esa relación. Además, la creatividad te va a estar jugando a favor. El karma te lo va a devolver de vuelta, tal vez más pronto de lo que piensas.

Vienen cambios muy importantes en el área de los dineros, podrías pasar por una racha un tanto difícil pero al final del mes sabrás resolverla de la mejor manera, aprende a cuidar más tu dinero y no mal gastarlo en cosas que no necesitas.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, te sentirás en sintonía y recuperarás ese buen humor que te caracteriza. Es el momento perfecto para salir y socializar, ya sea con amigos, en pareja o incluso por tu cuenta.

Te van a hacer sentir muy valorado, y no es para menos, porque siempre aportas un montón a quienes te rodean. Eso sí, ojo al dato: en ese encuentro social, puede surgir una discusión entre dos amigos.

En el amor, las cosas están más estables que nunca. Has superado esas inseguridades y miedos que rondaban por ahí, y eso se refleja en la relación. Hoy será un día genial junto a tu pareja, aprovecha cada momento y disfruten juntos.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, hoy es de esos días en los que los astros están en movimiento y todo puede cambiar. Algunas veces para bien, otras para enseñarnos algo.

El foco está en el amor hoy, y dependiendo de tu situación, las cosas pueden variar. Si llevas tiempo en una relación, puede haber algún riesgo de ruptura. Aunque suene duro, no descartes que esto te beneficie a largo plazo. A veces, es necesario soltar para crecer.

Si estás soltero, prepárate para un encuentro breve pero interesante. Alguien anda buscando tu amistad y quizás algo más. Ah, y aquí va un consejo importante: escucha atentamente a esa persona inesperada que te dará un consejo. Síguelo al pie de la letra.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, hoy te toca lidiar con personas que ves de vez en cuando, y sí, entre ellas está ese amigo que siempre "se olvida" de devolverte el dinero.

Puede ser irritante, pero antes de juzgar, considera que tal vez no pueda pagarte. Aunque las finanzas no estén en su mejor momento, hazle saber que puedes esperar un poco más.

En el terreno amoroso, si hay alguien que te interesa, no te quedes esperando a que algo suceda. No te lances de inmediato, pero haz ese primer contacto que puede marcar la diferencia. Oportunidades de cambio de domicilio o de compra o venta de vehículo.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, prepárate para un día de acción fuera de la ciudad. Te llamarán varias personas para salir y pasarla bien, pero cuidado, tu forma física no está en su mejor momento.

Si tienes pareja y ambos están cansados, aquí va la jugada maestra: mátense a masajes mutuos en esas zonas adoloridas. Empieza como algo curativo y quién sabe, podría derivar en un momento apasionado.

No te encierres en la rabia y el dolor diario, porque eso no va a mejorar tu ánimo. ¡Mira hacia adelante, que hay mucho por descubrir! Se visualiza la preparación de un viaje y la posibilidad de un cambio radical en tu vida que será para bien.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, después de una semana llena de energía, te levantas con ganas de aprovechar cada momento.

Recuerda valorar todo lo bueno que está pasando en tu vida en este momento. Sí, siempre hay aspectos negativos, pero ahora la balanza se inclina hacia lo positivo, aprovecha esa buena vibra.

En el amor, si tienes el corazón libre, no temas enamorarte de nuevo, podría ser el inicio de una relación que te aporte mucha serenidad.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, prepárate para un fin de semana menos intenso de lo planeado, ya sea por un resfriado inoportuno o por el mal tiempo que suspendió tus planes con amigos, toca cambiar la jugada.

En el ámbito económico, quizás no estás en tu mejor momento, pero tienes recursos suficientes para salir del apuro. Si tienes pareja, hoy es perfecto para disfrutar de la intimidad.

Aprovecha este fin de semana para hablar y fortalecer esos lazos. ¡Buenas vibras! Recuerda que las personas se valoran por hechos y no por palabras, así que aprende a confiar siempre y cuando te den la confianza para hacerlo..

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, este fin de semana es para descansar a lo grande y recargar energías ara arrancar con todo el lunes, pero descansar no significa encerrarse en casa.

En cuanto al corazón, si eres libre y disfrutas de tu soledad, considera tus deseos más íntimos. Esa persona que conozcas en un lugar de diversión podría ser ideal para una relación sólida, si surge una oportunidad romántica hoy, no la descartes.

Aprovecha este tiempo para cuidarte y disfrutar. Descansa, diviértete y mantén tu mente abierta a las sorpresas que el fin de semana pueda traer.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, eres el alma de la fiesta y todos quieren estar a tu alrededor. Disfruta de ser el centro de atención y aprecia la gratificación que te brinda este momento especial.

Escucha esa voz interior que te guía hacia lo que realmente te hace bien. No te sientas culpable si decides pasar tiempo con amigos en lugar de cumplir con obligaciones sociales.

No subestimes el impacto que puede tener en tu estado de ánimo, pon tu canción favorita durante el ejercicio o en cualquier momento del día, verás cómo la música se convierte en tu aliada para potenciar esos momentos gratificantes que estás viviendo.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, tu estado de ánimo ha mejorado considerablemente, y la conexión con amigos y familia te traerá muchas alegrías.

Los astros te respaldan, así que no dudes en comunicar tus deseos y aspiraciones a tus amigos y familiares, a veces, subestimamos la comprensión y apoyo que pueden ofrecer.

En el ámbito amoroso, si te sientes desanimado porque las relaciones no funcionan, no te preocupes. La clave está en elegir a la persona correcta. Busca alguien que te brinde seguridad y que no genere dudas constantes en tu mente.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, aunque el día empezó con optimismo, hoy necesitas un ratito de soledad para enfrentar ese problema que te ha estado pesando a diario.

Organiza una salida al parque o al monte, conecta con la naturaleza y disfruten juntos de la vida. Integra también a tu pareja en este plan, especialmente si la relación es nueva. Es una oportunidad excelente para que todos se conozcan y fortalezcan los lazos.

Hoy descubre el poder de la naturaleza para revitalizar tus relaciones. Sal al aire libre con tus seres queridos y disfruten de todo lo bueno que la vida les ofrece.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, una amiga está pasando por un momento sentimental complicado, y eres la persona a la que recurre en busca de consuelo.

A pesar de que te sientes bien hoy, tu radar emocional detecta que tu pareja no está en su mejor momento. Está susceptible y se pica por nada.

Enfrentas situaciones emocionales con tolerancia y comprensión, mostrando esa mejor parte de tu carácter. Tu fino sentido del humor será clave para aliviar las tensiones. Sé la luz que ilumina los momentos oscuros, irradiando calma y cariño.

