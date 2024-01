Exatlón México: Nano Ilianovich es el noveno eliminado del reality show

Tras un racha de victorias en “Exatlón México”, el equipo rojo se vio debilitado por la salida de Gloria Murillo y esto se vio reflejado en el desempeño de sus integrantes este domingo 21 de enero. Sin embargo, demostraron una vez más su fortaleza en el duelo de eliminación donde Nano Ilianovich quedó fuera debido a su mala estrategia en el circuito dejando así a los azules sin uno más en medio de una feroz competencia.

Nano Ilianovich es eliminado de “Exatlón México”

El duelo por la supervivencia llevó al límite a los fanáticos del reality show gracias a la habilidad de los participantes en los circuitos, aunque para uno de ellos no fue suficiente y se coló al duelo de eliminación junto a Heber Gallegos y Daniel Corral del equipo rojo que dieron todo en la arena para conservar su lugar una semana más.

Nano Ilianovich es el noveno eliminado de "Exatlón México". Foto: IG @ilianovich

Aunque el equipo azul se mostró confiando tras triunfar en la supervivencia y sus porras lograron apagar por un momento a los integrantes del rojo, demostraron su capacidad en los circuitos haciendo de la competencia algo cada vez más intenso ya que quienes permanecen poseen una fuerza aún mayor logrando dejar fuera a otros participantes como Nano Ilianovich.

Nano Ilianovich se despide del reality show

Nano Ilianovich se suma a Ernesto Cázares, Mireya Bianchi, Jawy Méndez y Giovanna Villegas del equipo azul, así como Diego Balleza, Daniela Reza, Edgar Solís y Gloria Murillo del rojo como uno de los eliminados de “Exatlón México” dejando atrás al borde del llanto su sueño de convertirse en uno de los atletas más destacados del programa.

"Yo me voy sin excusas. Yo lo di todo, lo dejé todo (...) Les quiero dar las gracias por haberme recibido de esta manera, me arroparon, me acobijaron", dijo el futbolista y añadió un mensaje para sus compañeros: "No dejen caer al equipo azul, levanten siempre ese espíritu competitivo, tienen todo para ganar (...) Rojos, gracias por sacar lo mejor de mí".