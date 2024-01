Los 3 signos zodiacales que se encontrarán con una pequeña fortuna HOY 20 de enero, según Nana Calistar

Llegan a ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos aquellos que quieren saber qué les deparará el destino. Sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este sábado 20 de enero con el pie derecho y tener los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos de la astrología.

En esta nueva edición la vidente reveló a los horóscopos su destino en el ámbito de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, este fin de semana te pide que te sientes y reflexiones sobre tus rollos laborales.

Aunque tu oficina no sea el paraíso, tienes el poder de cambiar las cosas, así que no te quedes de brazos cruzados. Si te preocupa la gente que te tira mala onda en el trabajo o en tu vida social, déjame decirte algo: no puedes caerle bien a todo el mundo.

En el amor, si llevas tiempo pensando en lo que pudo haber sido y no fue, es hora de abrir los ojos. Deja de seguir solo pensando y encamínate hacia cosas nuevas y descubre lo que te estás perdiendo.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, si quieres arrasar en el trabajo, no solo te quedes ahí dándolo todo, también necesitas ampliar tus conocimientos. Mantente al día, que las cosas evolucionan más rápido que un café en lunes.

No dejes que la rutina te atrape, ve a por ese conocimiento extra que te hará destacar. Hoy puede que te suelten un comentario incómodo sobre algo que puedes mejorar.

En el amor, estás en una etapa estable, pero admitámoslo, a veces le falta chispa y sobran discusiones. No te conformes con la rutina. Sorprende a tu pareja, añade un toque de emoción.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, a pesar de estar hasta arriba de trabajo, es hora de hacer una pausa y reflexionar sobre las decisiones que tomaste en el pasado. evita repetir los mismos errores, que hoy las circunstancias pueden ser parecidas.

Aprende de lo vivido y toma decisiones más sabias. No te preocupes, tienes la capacidad para ello, ¡confía en ti misma! Tienes todo a tu favor cada día para lograr lo que te propongas.

Reconoce las oportunidades que se cruzan en tu camino y afronta los retos con una actitud positiva. Aunque el trabajo te agobie a veces, recuerda que eres capaz de superar cualquier obstáculo.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, vienen días de cambios, este fin de semana se presta para muchas cuestiones en especial para pedir perdón si es que lo necesitas.

Amores de una noche se harán presente pero debes de ser muy inteligente te para no caer en amores tontos. Cuidado con cambios bruscos en tu economía estás en el mes de enero y va iniciando el año y podrías iniciar deudas que no necesitas en tu vida.

No permitas que nadie te robe tu felicidad debes de ser más inteligente y elige poner a cada persona en su sitio. Aguas con subidas de peso o golpes.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, prepárate para las buenas noticias que cierran esta semana intensa. Al parecer, alguien inesperado te lanzará una propuesta de negocio o un puesto de trabajo que suena irrenunciable.

Este fin de semana es perfecto para pensar con calma, sopesar pros y contras. Aunque la oferta sea tentadora, recuerda que una decisión bien pensada es la clave del éxito. Reflexiona sobre las oportunidades que se presentan.

La prudencia es tu aliada en estos momentos. En el amor, necesitas soltar esos celos infundados. Tu pareja ha hecho nuevas amistades, y eso no significa amenaza. No te dejes arrastrar por fantasmas que no existen.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, estás en tu momento, y eso va a hacer que ese trabajo complicado que tienes entre manos se vuelva pan comido.

Tómate un respiro y evita que el esfuerzo te pese en forma de jaqueca o contracturas. Mantente relajada, porque esa fuerza interior merece ser cuidada. La creatividad está de tu lado, así que a brillar se ha dicho

Tu chico te lanzará un cumplido alentador, reconociendo lo increíble que eres. En el romance, las acciones valen más que los regalos. ¡Hazle saber lo mucho que significa para ti.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, hoy puedes sentirte algo desanimada, pero alto ahí! No hay razón real para ese bajón, es solo un pequeño bajón energético que te hace pensar que las buenas ideas te abandonaron.

Sube ese ánimo, porque tus asuntos van viento en popa, aunque no lo creas. No te niegues a ver la realidad hoy; incluso lo negativo tiene solución. Enfrenta lo que sea, que tú tienes el poder de cambiarlo.

No te engañes a ti misma pensando que ignorar lo que no te gusta te hará más feliz, al contrario, al tapar lo malo, también te pierdes lo bueno, abre los ojos hoy, mira a tu alrededor.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, es momento de replantear las cosas, especialmente en esos temas que te traen de cabeza. Si hay una conversación difícil esperando, no la demores más.

En cuanto al dinero hoy podrías encontrarte con una pequeña fortuna en el lugar menos pensado. Estate atenta, que las oportunidades financieras pueden surgir de la manera más inesperada.

En el terreno sentimental, es posible que las chispas vuelen con tu chico. Antes de decir algo de lo que te arrepientas, date un respiro. Sal a dar una vuelta, toma el aire y deja que la calma regrese.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, Aunque te cueste creerlo, estás en un momento increíble de tu vida, despeja ese miedo infundado de que todo se acabe; las estrellas te acompañan por un buen rato.

Es probable que te encuentres en medio de un momento chungo debido a la divulgación de un secreto. Antes de explotar, investiga a fondo. Tal vez tu confidente no sea el culpable y, más bien, se trata de alguien a quien valoras mucho.

No dejes que un posible error arruine una relación valiosa. En la vida, las estrellas te sugieren manejar las situaciones conflictivas con prudencia. Antes de tomar decisiones drásticas, comprende cómo ha sucedido todo.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, hoy te puedes sentir algo desconcertada por las dudas que rondan tu mente respecto a tu profesión o trabajo.

En el trabajo, las estrellas te prometen un día tranquilo y relaciones personales positivas con tus colegas. Aprovecha la buena vibra y, a la salida, propón salir a tomar una copa con ellos.La colaboración y la camaradería son fundamentales para el éxito profesional.

En el amor, es momento de recordar que los pequeños detalles hacen grandes milagros. Si sientes que falta chispa en tu relación, presta atención a esos gestos pequeños pero significativos. Un mensaje cariñoso, una sorpresa inesperada; estos detalles pueden marcar la diferencia.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, hoy puede ser un día de mucho trabajo y desafíos, pero no te preocupes.

Hablando de soltar, si hoy te llega una invitación para una fiesta o reunión de amigos, acéptala con los ojos cerrados, no solo será divertido, sino que te conviene más de lo que imaginas.

En el ámbito amoroso, las estrellas te sugieren experimentar novedades en la intimidad. Prueba cosas nuevas con tu pareja, rompe la rutina y descubre cómo pequeños cambios pueden hacer grandes maravillas.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, hoy, más que nunca, sentirás la fuerte intención de cambiar cosas de tu vida para avanzar.

Estás considerando la posibilidad de emprender un negocio propio, lo cual es muy positivo. Sin embargo, no olvides que tu estabilidad económica actual proviene de tu empleo actual.

La clave está en compaginar ambas cosas por ahora. No dejes lo seguro por lo incierto. Trabaja en tu proyecto diariamente y, cuando lo tengas más avanzado, decidirás qué camino tomar.