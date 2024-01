¿Por qué Paramore canceló su participación en el Vive Latino 2024?

Paramore decepcionó a todos sus fans mexicanos luego de que cancelaran su participación en el Vive Latino y si muchos iban al concierto para ver el nuevo álbum de Hayley Williams y compañía, pero la razón por la que cancelaron es muy fuerte.

El pasado 6 de octubre de 2024 lanzaron su nuevo álbum RE: This is Why, donde pudieron renovar su repertorio después de que su último álbum After Laughter en 2017, rompiera el estilo de la banda, por lo que sí es una pena que los fans mexicanos no puedan disfrutarlo en vivo.

¿Por qué no asistirá Paramore al Vive Latino?

En sus historias de Instagram, la banda inglesa anunció que debido a circunstancias personales no podrían asistir al festival Vive Latino en la Ciudad de México, lo que provocó las quejas de sus fans en redes sociales.

Sin embargo, no solo cancelaron su concierto en México, sino que cancelaron toda la gira por Latinoamérica, pues no se presentaron en Estéreo Pícnic en Colombia, ni en el Lollapalooza de Brasil.

Dejando el triste mensaje “Nos veremos en la siguiente era”, confirmando que al menos por esta gira no vendrán a México y Latinoamérica.

Paramore elimina sus redes sociales

Asimismo, la banda eliminó todo su contenido de Instagram, dejando solo el video de “Stop Making Sense”, que es una colaboración con la productora A24.

La banda elimino su Instagram/Créditos: @paramore

Y por su lado, Hayley Williams, la cantante y líder de Paramore también eliminó el contenido de su Instagram. En el caso de los demás integrantes de la banda, no han cambiado nada de sus cuentas, pero es de esperarse, pues no son muy activos en la red social.