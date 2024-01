Luis Miguel sigue en contacto con la familia de Carlos Bremer tras su muerte

Después de la muerte de Carlos Bremer, Luis Miguel se ha mantenido en contacto con la familia, así lo confirmó Paulina, hija del empresario. En un encuentro con la prensa, la joven indicó que, a pesar de que "El Sol de México" no se presentó al funeral, el cantante sigue al pendiente de ellos, debido al aprecio que le tenía a su padre.

El cantante de "La incondicional" y el empresario regiomontano tenían una gran amistad, incluso el exdirector de Grupo Financiero Value fue uno de los que lo apoyó para su regreso a los escenarios después de que el intérprete tuviera graves problemas financieros. Es por eso que el artista, de 53 años, le tenía mucho aprecio al banquero, quien siempre habló bien de él.

Hace unos días se hizo una misa en honor al empresario, en donde estuvieron algunos miembros de la prensa, ya que era querido en el mundo del deporte y del espectáculo. En aquel evento, la hija de Carlos Bremer aseguró, que a pesar de que Luis Miguel no estuvo presente en el funeral de su padre, sí ha estado al pendiente de la familia.

“Sí, la verdad nos mandó como unas flores hermosas que tenemos ahí en mi casa, y yo creo que toda esa comunicación va más con mi mamá que con nosotros”, explicó Paulina, quien recordó que su papá era fanático de "Luismi" y cómo era su relación tan cercana, al grado que se decidió ayudarlo para que retomara su carrera.

Paulina asegura que Luis Miguel les mandó flores IG @paubremer

“Lo impulsó muchísimo, hablaba excelentemente bien de él, nos llevaba a sus conciertos”, dijo la joven ante las cámaras después de la misa para recordar la vida y obra del empresario mexicano.

Papá de Checo Pérez sale en defensa de Luis Miguel

Después de que Luis Miguel diera mucho de qué hablar tras solo enviar una corona de flores al funeral de Carlos Bremer, Antonio Pérez Garibay, papá de Sergio "Checo" Pérez, salió en defensa del intérprete de "La Bikina": “Si Luis Miguel mandó una corona se le critica, si no la manda también se le critica, si manda una roja es malo, si la manda blanca es malo. No, yo creo que hay que dejarnos de tanta politiquería, yo creo que esa corona se ve no blanca, se ve de oro”.