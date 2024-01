Los signos zodiacales que serán afortunados en el dinero HOY 18 de enero, según Nana Calistar

Nana Calistar tiene para ti las mejores predicciones y para todos aquellos que desean saber qué les deparará el destino, la vidente tiene para sus seguidores sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 18 de enero con el pie derecho y los tan esperados consejos a todos los signos zodiacales: sus consentidos de la astrología.

En esta nueva edición la vidente reveló a los horóscopos su destino en el ámbito de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Algunos signos serán beneficiados de forma económica Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, esa energía se traduce en una actitud muy abierta hacia los demás, y no pasará desapercibida.

Tus seres queridos y tu pareja van a notar el cambio, sobre todo aquellos que estaban preocupados por tu actitud últimamente. Así que, aprovecha ese buen humor que tienes y contágialo a tu alrededor.

En el terreno sentimental, la astrología te sonríe. Si te gusta alguien y no te está prestando la atención que mereces, no desesperes. El universo te dice que las cosas pueden cambiar.

Foto: Facebook @NanaCalistarTV

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, hay desafíos laborales esperándote, y aunque sientas que llevas una carga, es hora de enfrentarla con determinación.

Si te encuentras en medio de roces con tus superiores, no te preocupes. Hoy es el día de expresar sinceramente lo que piensas, pero aquí viene el truco: mide tus palabras.

En el terreno sentimental, tu pareja podría estar algo peleona hoy. Pero tranquila, no entres a la discusión. Ignora las tensiones y pasa de puntillas sobre los problemas. Si logras hacerlo, el horóscopo sugiere que para mañana todo estará superado...

Foto: Facebook @NanaCalistarTV

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, deja atrás las preocupaciones y el estrés laboral una vez que pongas un pie fuera de la oficina. A mediodía, escapa a algún lugar tranquilo al aire libre, disfruta de un bocadillo o una ensalada.

Tu tiempo libre merece ser solo tuyo. Aprovecha la salida del trabajo para conectarte con quienes más importan. Haz un esfuerzo por visitar a la familia; siempre tienen historias fascinantes que contarte.

Establece un equilibrio entre tus responsabilidades y tu vida personal. Haz un pacto contigo misma para estructurar tus horarios de manera consciente. Dedica tiempo a cada cosa en su justa medida.

Foto: Facebook @NanaCalistarTV

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, sabemos que eres un alma libre y disfrutas improvisando, pero quizás sea hora de organizar esos horarios para que todo tenga su espacio.

No te preocupes, no es renunciar a tu naturaleza, es más bien madurar un poquito para sentirte aún mejor. Así que, agenda esos momentos para lo importante, y verás cómo la sensación de control te hace sentir más liberada.

Eres sentimental, acumulas recuerdos, pero hoy es el día de liberarte de ese lastre innecesario. Organiza tu espacio para que refleje la versión más ligera y positiva de ti misma. Hoy marca el inicio de una nueva etapa en tu vida.

Foto: Facebook @NanaCalistarTV

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, la satisfacción profesional será tu mejor compañera y, lo más importante, comprenderás que puedes llegar tan lejos como te propongas.

No esperes que las cosas sucedan de inmediato. Tómate el tiempo necesario y mantén la confianza en que cada esfuerzo tendrá su recompensa. Aprecia el proceso y verás que, con paciencia, alcanzarás metas aún más grandiosas.

Hoy recibirás un notición que te llenará de ilusión. Tal vez sea sobre esos planes fantásticos que tus amigos tienen en mente.

Foto: Facebook @NanaCalistarTV

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, no te desanimes, todos pasamos por momentos así. Si lo que has estado haciendo no te funcionó, es momento de hacer algo diferente para obtener resultados diferentes, cerrar un ciclo si es necesario y comenzar una nueva etapa.

Tal vez, con el mismo proyecto, pero con un enfoque fresco y renovado. Escucha tu intuición, te guiará sabiamente en este proceso. Parece que te molesta que tu pareja gaste mucho. Respira hondo y evita la tacañería.

Comprende que hay gastos necesarios, aunque a veces parezcan excesivos. Las finanzas en pareja requieren equilibrio y comprensión mutua. No dejes que las diferencias de gasto te generen tensiones.

Foto: Facebook @NanaCalistarTV

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, no dudes ni un segundo, tienes todo lo necesario para enfrentar estos desafíos con éxito. Confía en ti misma y en tus habilidades, que este es tu momento de brillar en el terreno laboral.

En el ámbito sentimental, has pasado por complicaciones económicas con tu pareja, pero hoy llegan noticias que cambiarán el panorama. Tal vez recuperen un dinero indebidamente cobrado, equilibrando las cuentas y trayendo alivio.

Ya estés con alguien o no, hoy es un día magnífico para el amor y los sentimientos. Aprecia lo que tienes a diario y sumérgete en la felicidad que el Universo te envía. Agradece al Universo por estos momentos y siente la alegría en tu corazón.

Foto: Facebook @NanaCalistarTV

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, evita compartir con el primero que pase y sé selectivo. Hay buenos amigos en quienes puedes confiar sin reservas.

Cuidado con dejar que otros intervengan demasiado en tus asuntos personales, recuerda que la responsabilidad final es tuya, y permitir que otros tomen decisiones por ti podría llevarte a lamentaciones futuras.

Sé cauteloso y mantén el control sobre tus intereses diarios. Confía en tus instintos y no dejes que influencias externas tomen las riendas de tu vida. Es hora de dejar atrás las dudas constantes.

Foto: Facebook @NanaCalistarTV

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, es hora de aprender y apreciar lo bueno que te rodea. Piensa en positivo, aunque suene a cliché, porque realmente puede marcar la diferencia.

A pesar de los contratiempos en otras áreas, el amor brilla para ti, pero no te confíes demasiado. Haz lo posible para que tu pareja se sienta bien y busca refugio en vuestra intimidad. Pequeños gestos pueden mejorar tu estado de ánimo.

Hoy es el día de aprender de esos momentos difíciles y encontrar la fuerza para superarlos. Aprecia las lecciones que te brindan y busca el lado positivo en cada situación.

Foto: Facebook @NanaCalistarTV

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, puede que hayas disfrutado de tu soltería, pero prepárate, porque alguien podría aparecer en tu horizonte y cambiar tu vida por completo.

Hoy es el día en que una situación inesperada podría hacer que veas el amor desde una perspectiva completamente nueva. Si llevas tiempo disfrutando de tu libertad, alguien especial puede aparecer en tu vida y desafiar tu rutina.

No te cierres a la idea, la vida a veces nos sorprende de las maneras más hermosas. Es hora de una reflexión profunda. No cierres la puerta al amor por miedo a complicaciones. Hoy, más que nunca, piensa en la posibilidad de abrirte a nuevas experiencias.

Foto: Facebook @NanaCalistarTV

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, sin embargo, mantén la mente abierta, porque alguien muy especial dará un paso adelante. Si dejas que esta persona se escape, podrías arrepentirte.

Abre tu corazón y dale una oportunidad a lo inesperado, podrías sorprenderte gratamente. Esa persona interesada en ti dará un paso al frente hoy, no te dejes llevar por las defensas del pasado; esta oportunidad podría traer algo valioso a tu vida.

Si sientes que podrías esforzarte más en tu relación actual, es el momento de hacerlo, sobre todo, si guardas un sentimiento en secreto, no dejes que el tren del amor pase de largo.

Foto: Facebook @NanaCalistarTV

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, no te conformes con el avance que has logrado hasta ahora, sigue y explora actividades nuevas que puedan agregar felicidad a tu día a día laboral.

No te quedes quieta, actúa y busca el equilibrio que anhelas en tu vida profesional. Hoy te llegarán noticias que no te gustarán sobre un miembro de tu familia.

En estos momentos difíciles, recuerda que las cosas suceden por alguna razón, aunque no sea evidente de inmediato. Mantén la confianza en el amor y la relación, sabiendo que estos desafíos fortalecerán los lazos en lugar de debilitarlos. No te desanimes, el futuro amoroso promete un brillo aún mayor.

Foto: Facebook @NanaCalistarTV

DRV