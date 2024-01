Bad Bunny exige a sus fans que no se le acerquen si lo ven en la playa: “Déjenme quieto”

Bad Bunny sigue dando de qué hablar por la actitud que tiene con sus fanáticos, esta vez el cantante de reggaetón desató críticas en su contra tras la advertencia que lanzó a sus seguidores a través de su canal de WhatsApp. En el mensaje señala que dará un paseo por la playa, pero que si lo ven ni siquiera se le acerquen para evitar molestarlo.

Bad Bunny lanza advertencia a sus fans

Benito Antonio Martínez Ocasio, como es el nombre de pila del cantante, desató la molestia de sus fanáticos por el mensaje de voz que compartió recientemente en su canal de WhatsApp donde tiene cerca de 20 millones de seguidores. En este les desea buen día y señala que al ser su día libre dará un paseo por la playa, pero les pide que si lo ven no se le acerquen.

Sigue leyendo: Saturday Night Live se transmitirá en Latinoamérica y Bad Bunny será uno de sus presentadores

Kendall Jenner y Bad Bunny se habrían dado una segunda oportunidad, estas serían las pruebas

Bad Bunny exige a sus fans que no se le acerquen si lo ven en la playa. Foto: IG @badbnuny

“Me dijeron que no hay trabajo hoy, brutal. Me voy pa’ la playa, que tengan lindo día. Si me ven en la playa no me saluden, déjenme quieto que estoy en la mía”, dijo el cantante dividiendo opiniones entre quienes apoyaron el respeto a su privacidad y aquellos que destacaron la mala actitud que tiene con sus seguidores.

Escándalos de Bad Bunny con sus fans

En enero de 2023 el intérprete de “Ojitos lindos” recibió críticas luego de que lanzara al mar el teléfono de una fan que se acercó con la intención de tomarse una foto con él. Aunque se justificó asegurando que había invadido su espacio personal, los comentarios negativos continuaron señalando que se trataba de un artista conocido y que le debía respeto a su público.

Otro de los momentos en el que los internautas enfurecieron contra el cantante puertorriqueño fue aquel en el que a través de redes sociales lanzaron una canción elaborada con inteligencia artificial (IA), lo que logró molestarlo y les envió un fuerte mensaje en WhatsApp: “Si a ustedes les gusta esa mier** de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo”.