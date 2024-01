Los signos zodiacales que regresarán a tener dinero en abundancia HOY 17 de enero, según Nana Calistar

Nana Calistar tiene para ti las mejores predicciones y para todos aquellos que desean saber qué les deparará el destino, la vidente tiene para sus seguidores sus recomendaciones diarias para poder iniciar este miércoles17 de enero con el pie derecho y los tan esperados consejos a todos los signos zodiacales: sus consentidos de la astrología.

En esta nueva edición la vidente reveló a los horóscopos su destino en el ámbito de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Algunos signos serán beneficiados de forma económica Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, estarás algo triste en estos días al recordar a una persona que fue muy importante en tu vida pero que decidió no seguir en el camino.

Gente envidiosa encontrarás a tu paso y con ella muchas traiciones y enfrentamientos, que no te afecte nada de lo que pase a tu al rededor, tu sigue tu camino y no te detengas por nadie.

No te deprimas tanto por las noches lo tuyo es cuestión de actitud más que depresión, manda a la tiznada todas esas personas que no te sirven para nada, necesitas hacer una limpia en tu vida para iniciar de ceros.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, es posible que sientas cierto interés o comiences a desarrollar sentimientos por una amistad, ten cuidado pues podrías cometer errores muy graves y lastimar a quien no lo merece.

Has sufrido grandes decepciones que te han hecho dudar del amor o sacarlo de tus planes de vida, quizás hayas decidido ocupar tu tiempo en tu trabajo, amigos y diversión sin embargo está por llegar o ya ha llegado una persona de tierras lejanas que te hará cambiar de opinión, empatará perfecto con tu forma de ser y te mostrará el verdadero camino a la felicidad; date la oportunidad de conocerle y escucharle, cuando menos lo acuerdes estarás sanado de viejas traicione y un nuevo sentimiento te hará volver a creer en el amor y la felicidad.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, ponte las pilas en tu actitud, andas algo deprimido y muy pensativo al no saber qué hacer o qué camino tomar en tu vida.

Cambios de humor muy perros, andarás que ni tu te aguantas y eso podría traer problemas dentro de tu familia debido a discusiones. Es importante que sigas tu camino y no te detengas por nadie.

Si tienes pareja ten cuidado con sus amistades, le meten muchas cosas en el buche acerca de ti. No te reprendas ni te culpes de errores que no te corresponden.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, cierra cualquier ciclo que haya quedado pendiente y empieza de cero en todo, cambia la actitud negativa que tengas con otras persona y ve derecho a tus metas y objetivos.

Si tienes una relación y tu pareja se muestra un tanto distante, pon atención en su celular y amistades, podrías llevarte una sorpresa.

Si antes tuviste dudas sobre cierta persona se resolverá de la mejor manera y eso te animará mucho. Ya no te creas de chismes y mejor traza bien tus metas.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, podrías entrar en chismes de lavadero si sigues metiéndote donde no te llaman. Aguas con pérdidas de objetos y dinero.

Cuida tus apariencias pues podrías quedar en mal con una persona que te interesa mucho, trata de no tropezar con la misma piedra, sueles encariñarte muy pronto de ella y al final terminas sufriendo por quien no vale ni un peso.

Una amistad tiene cierto interés por ti pero no sabe de que manera expresarse contigo, si sabes de quien se trata y te interesa se más amable y acércate a esa persona sino deja en claro desde un principio las cosas para no lastimarle y perder la amistad

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, te vienen cambios muy importantes los cuales desencadenarán una mala actitud tuya sobre cierta persona.

Tienes muchas oportunidades para ser feliz, pero eres bien canijo y a veces tu méndigo humor no te funciona. Te viene un cambio laboral y la oportunidad de cambiar inclusive de casa, vehículo o hasta de ciudad.

Trata de pasar más tiempo con tu familia pues necesitará de tu presencia. No te dejes manipular por nadie y aprende a tomar tus propias decisiones al final si te equivocas será muy tu problema y no asunto de los y las demás.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, no bajes al suelo por nadie, ya no es momento de hacerlo, quien te quiera te querrá como eres.

La vida te llenará de nuevas oportunidades en el amor y en otras cuestiones, no dejes ir lo que pasa por tu lado por estar esperando algo que sabes nunca llegará. No pienses demasiado en el futuro y centra tu vida en tu presente.

Es momento de ver hacia el futuro y poner en claro tu sentimientos. Ya no es tiempo de perder el tiempo con quien no quiere llegar ni se quiere quedar. Un familiar necesita mucho de tu apoyo pero no sabe de que manera acercarse a tu vida.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, Sueles mucho en deprimirte a la hora de ir a dormir y pensar en tu futuro, sobre todo cuestiones que no han sucedido y quizás nunca suceda, no pierdas tu tiempo con esos pensamientos que lejos de beneficiarte solo te arruinan más la existencia.

Un familiar te dará una satisfacción y una amistad de tierras lejanas te hará sentir mejor con sus consejos. Mujer piel blanca retorna del pasado, trae nuevas noticias.

Nuevos amores se aproximan y la posibilidad de entablar una relación con una persona que llegará entre el mes de enero y marzo. No permitas que el pasado y las malas rachas que has vivido te quiten la ilusión de iniciar de cero

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, Si otras personas no han podido lograr lo que se han propuesto no significa que tú tampoco lo vayas a lograr, así que no te desanimes en eso que traes en mente.

Eres de armas tomar pero algunas veces el amor te hace doblegarte y cometer grandes errores. Cuídate de infecciones y dolores de cuerpo pues estarán a la orden del día.

Tu sexto sentido o sueños premonitorios te revelarán cierta verdad de una persona que te habías negado a creer. Podrías encontrarte expareja en próximos días te darás cuenta como la vida a tomado factura y le ha dado unos buenos golpes.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, tu fuerza de voluntad y ganas de salir adelante en tu vida serán la clave adecuada para que logres tus metas y propósitos en pocas semanas.

Si han existido problemas con tu pareja, mejorará mucho la relación solo aprende a ser más paciente y no ser tan celoso o celosa, dale su espacio.

Ya no dejes nada para mañana, trata de ir sacando todo los pendientes que tengas para que no se te complique en un futuro algunos planes.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, amores a distancia se presentan en próximas fechas y serán mediante una red social, si estás dispuesto a poner esfuerzo, paciencia e interés adelante pues podría funcionar.

Vienen buenos movimientos a tu economía muy perros que te van ayudar a resolver algunas deudas que habías tenido pendientes, checa bien tu economía y no gastes en cosas que no necesitas.

Ya no te dejes de nadie, hay personas que solo te buscan por interés cuando necesitan algo y tu atontas mucho y das todo por esas personas al punto de descuidar tus propios intereses.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, no desesperes por el amor que pronto llegará, es momento que disfrutes lo que tienes y a quien te rodeas y le des vuelo como nunca a la caricia, pero siempre con responsabilidad y precaución.

Movimientos en los planetas te harán entrar en razón y comprenderás el por qué de muchas cosas, no temas a cambios en tu vida pues esos cambios te llevarán por el lugar correcto.

Es importante que comiences a ver más por ti antes que las demás personas. No te confundas en tus sentimientos y ve tras lo que quieres sin dar explicación alguna.

