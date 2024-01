Toño Mauri habla sobre los cambios en su vida tras recibir un doble trasplante de pulmón: “Mi situación es delicada siempre”

En diciembre pasado Toño Mauri encendió las alertas entre sus seguidores al revelar que contrajo una bacteria que puso en riesgo su salud y por la que se tuvo que someter a un doloroso tratamiento. Esta vez el actor reflexionó sobre los cambios que llegaron a su vida tras recibir un doble trasplante de pulmón cuando se contagió de Covid-19 y puntualizó en que su estado se mantendrá como delicado en todo momento.

Toño Mauri habla sobre su salud

En entrevista para el programa “Venga la Alegría”, el también escritor brindó detalles sobre el tratamiento médico al que se tuvo que someter luego de que contrajo una agresiva bacteria, misma que está presente en agua contaminada. Explicó que, de acuerdo con los médicos, es común en pacientes que recibieron trasplante, como ocurrió con él en 2020 por complicaciones derivadas del Covid-19.

Sigue leyendo:

Silvia Pinal: tras salir del hospital, la Diva del cine enfrenta otro problema de salud, así lo reveló su asistente

Toño Mauri recibió un doble trasplante de pulmón en 2020. Foto: IG @antonio.mauri

“Me tuvieron que poner un catéter que tengo aquí, que va directo al corazón para poder un antibiótico que me lo pone Carla, mi esposa; luego antibiótico tomado y después unas vaporizaciones, que me tengo que poder dos al día. Me daba mucho dolor de cabeza, me mareaba, es una sensación muy incómoda, sientes eso, como que no estás a gusto, me daba un poco de ansiedad, también en las noches. Entonces, hay que atacarla de esa forma, con ese tipo de antibióticos”, explicó.

Se sincera sobre su estado de salud

El actor se sinceró y dijo estar consciente de que su estado de salud se mantendrá delicado en todo momento tras recibir el doble trasplante de pulmón, esto debido a que las afecciones pueden afectarlo mucho más que a cualquier otra persona.

“He tenido cosas maravillosas en estos tres años en mi vida, de mi nueva vida, he encontrado el sentido de otras cosas, he valorado más muchas cosas que antes no me daba cuenta. Yo estoy consciente que mi situación es delicada siempre, no puede ser como era antes por una situación muy complicada”, dijo.