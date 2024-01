"Por publicidad": Novio de Paola Suárez revela que la propuesta de matrimonio fue actuada y ella le dijo que lo hiciera

Hace unos días el presunto agresor y novio de Paolita Suárez reveló que la propuesta de matrimonio que le hizo a la integrante de “Las Pérdidas” el mismo día que supuestamente la agredió, se trató de un hecho falso y que al parecer ella fue quien le dijo que hicieran el montaje con la finalidad de hacer una supuesta publicidad a su carrera.

Fue el pasado miércoles cuando la influencer Wendy Guevara informó que su amiga Paola se encontraba en el hospital después de que su novio presuntamente la había golpeado, causándole severas lesiones en el rostro, especialmente en uno de sus ojos y en el cuerpo, luego de que al parecer se percató de que le quería robar su dinero.

Fue durante una entrevista que dio José de Jesús Castro Gómez el mismo día de los hechos, cuando el novio de Paola reveló que la propuesta de matrimonio que le había hecho a su pareja era algo planeado y que ella había organizado para obtener una supuesta publicidad.

“Esa propuesta era falsa. Ella me dijo que yo llegara con el anillo. Era una broma, pues (...) era como para hacer publicidad, porque de hecho no me gusta salir en cámara”, dijo José de Jesús durante una entrevista concedida para el programa De Primera Mano.