Rita Basulto pelea su nominación a los premios Oscar con el corto “Humo”

Con dos décadas en la industria cinematográfica, la directora Rita Basulto pone en alto la animación mexicana con el corto “Humo”, al ser seleccionado a la shortlist, la última etapa, para lograr una nominación a la próxima ceremonia de los Oscar.

“Hemos tenido cortos que han recorrido más de 50 festivales y han logrado muchos premios, pero no todos son calificadores al Oscar y ahora quedar en esta pequeña lista, después de los 93 cortometrajes que había, ya es un orgullo. Es un gran aliciente para seguir adelante”, dijo Basulto a El Heraldo de México.

“Humo” está inspirado en el cuento de Anton Fortes e ilustrado por Joanna Concejo, que narra la historia del holocausto desde la perspectiva de un niño, pero totalmente alejado de las historias de esperanza con las que normalmente se cuenta este suceso histórico. Aquí, el pequeño muestra la tristeza y penumbra que pasó en estos campos de concentración.

“Es un material muy poderoso, desde que empecé a investigar más referencias visuales para hacerlo se volvía más difícil, porque estaba embarazada y cuando te vuelves madre no vuelves a ver las historias de niños de la misma manera, más cuando son de violencia. Entonces suspendí un poco el proceso y trabajé en otros proyectos”, agregó la directora, a quien le llevó siete años terminar el corto, el cual hizo en su estudio y en el Taller del Chucho.

Este trabajo animado está hecho en stop motion, con esculturas hechas de papel y carbón que simbolizan el título del proyecto y que para Basulto era importante destacar. Para el protagonista principal utilizó hasta siete moldes distintos de su rostro, que reflejan cada una de las emociones que el pequeño “Daniel” experimenta.

Además, es un corto tan personal que la voz estelar la hizo su propio hijo Dante, de siete años, quien entendió tan bien los diálogos, que al final ya no quería hacerlos porque sabía el final terrible al que se enfrentaban los personajes.

“Empezó a llorar y me dijo cuestionó por qué siempre hago historias tan tristes y le respondí que tal vez las hago para que la gente no se olvide de historias como estas y no se vuelvan a repetir, que entiendan que ningún niño merece que le hagan esto y nosotros vamos a contribuir así en este mundo”, contó.