TWICE estrenaría canción en su concierto en México

TWICE hará su esperado "comeback" en las próximas semanas y el primer país que escuchará este tema en vivo será México, ya que las fechas coinciden con su concierto en el Foro Sol. Los ONCE se encuentran muy emocionados tras saber que la banda de k-pop enseñará por primera vez la coreografía de este sencillo en tierra Azteca.

A finales del año pasado se confirmó que el grupo femenino hará su regreso a los escenarios en 2024, con un nuevo álbum y el sencillo "I Got You". El último disco de las artistas fue "Ready to Be", el cual se estrenó en marzo de 2023; después de un año se encuentran listas para volver y no solo con un EP, sino también con una gira en la que incluyeron a México.

¿Cuándo se estrena "I Got You" de TWICE?

De acuerdo a medios surcoreanos, la canción de pre-lanzamiento "I Got You" se estrenará el próximo 2 de febrero, (hora coreana), por lo que el México, y otros países de América Latina estará disponible un día antes. No obstante, los primeros en escuchar la canción en vivo serán los ONCE mexicanos, debido a que la fecha coincide con su presentación en dicho país.

¿Cuándo es el concierto de TWICE en México?

TWICE será el primer grupo de k-pop en llegar a México en 2024, pues se presentará en el Foro Sol el 2 y 3 de febrero, como parte de su quinta gira mundial "Ready To Be". Los boletos para el concierto de la girlband se agotaron a las pocas horas de salir a la venta, por lo que es uno de los shows más esperados para inicios de este año.

TWICE lanzará "I Got You" en febrero IG @twicetagram

La emoción de los fans es aún más grande al saber que serán los primeros que posiblemente vean la presentación de "I Got You", sencillo que marca su regreso a los escenarios. El álbum completo estará disponible hasta 23 de febrero, según algunas fuentes surcoreanas.