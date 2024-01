Los signos zodiacales que se volverán millonarios HOY 11 de enero, según Nana Calistar

Llegan a ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 11 de enero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos de la astrología.

En esta nueva edición la vidente reveló a los horóscopos su destino en el ámbito de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Algunos signos serán beneficiados de forma económica

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, para sentirte en las nubes, es hora de cambiar la rutina. Te das cuenta de que ves la vida con un lente un poco raro últimamente.

Sal a la calle, busca cosas nuevas, y toma ese café en ese lugar que siempre has pasado de largo. No es pérdida de tiempo, es como invertir en tu propia felicidad. Cambia el chip, y deja que la inspiración te encuentre mientras exploras.

En el terreno del corazón, si llevas tiempo con alguien, es el momento de ponerle una etiqueta a esa relación. ¿Recuerdas esa propuesta seria que te hicieron? No te hagas el distraído. Acepta el desafío y haz avanzar las cosas.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, sé que te va más el trabajo que una maratón de Netflix, pero no te encierres tanto, puede que hayas decidido hacer el protagonista en la peli de tu carrera, pero el amor no espera a que termines la grabación.

Si alguien te gusta, no te hagas el misterioso, explícale que estás enfocada en el trabajo, pero no te cierres a nuevas oportunidades amorosas. Ojo con los cazadores de mariposas, no te dejes llevar por quienes solo van de flor en flor.

Si ya te lanzaste al cambio de empresa, no te asustes si el amor también se cuela en el guion. Aprovecha las oportunidades, pero no te enredes en historias de una noche.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, deja de sentirte inferior porque, créeme, no hay nadie como tú. Es hora de confiar en tus habilidades y en lo que haces.

Deja de esconder tus pensamientos y sentimientos. Habla sin miedo y verás cómo abres puertas a diario. No te limites solo al terreno laboral; tu vida social y amorosa también necesitan un poco de esa chispa comunicativa.

Todos tenemos puntos débiles, pero eso no te hace menos genial, atrévete a trabajar en esos aspectos, a mostrar lo que te da un poco de vértigo.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, los errores son como los condimentos en la cocina de la vida laboral, y hoy aprenderás a usarlos sabiamente. Además, podría llegar alguien con experiencia a echarte un cable y revelarte algunos secretos del oficio que ni te imaginabas.

En el terreno mental, tu cerebro está echando humo con un proyecto que parece más grande que Godzilla, pero no te preocupes, si le metes la energía necesaria, podrías convertir esa fantasía en algo muy real.

No subestimes tu capacidad para hacer que las cosas sucedan. Enfócate en ese proyecto como si fueras un chef obsesionado con su mejor receta. Hoy, el ingrediente clave es tu dedicación.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, Nada del otro mundo, más bien como una tormenta en un vaso de agua. Resuélvelo con clase, que eso solo hará que tus tareas diarias salgan mejor.

Las diferencias son como esos apuntes en un libro; al final, te ayudan a entender la historia. Hablemos de ambiciones. Este es el momento perfecto para apuntarte a un curso de esos que te dejan con la boca abierta.

Y en el amor, si tu corazón anda buscando compañía, parece que hay alguien a tu alrededor que está completamente colado por ti.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, evita esos errores tontos que podrían hacer que te pierdas el barco.

Hoy, más que nunca, concéntrate al máximo y asegúrate de que todo esté en orden. En el terreno de las relaciones, esa antena tuya no miente. Sabes que hay gente por ahí con segundas intenciones, así que no te hagas la vista gorda.

Sé astuta, encara la realidad y no le tengas miedo a ver las cosas tal como son. A veces, enfrentar lo negativo te hace más fuerte. Hoy puede que te caiga un regalo inesperado. Alguien ha estado pensando en ti con profundidad.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, hoy puede que te toque lidiar con algo que te sacuda un poco, algo que te haga cuestionar tu seguridad.

Es hora de volver a vibrar al ritmo que te gusta, pero, ojo, esos miedos que te quedan por ahí rondando, hoy es el día de deshacerte de ellos.

En el terreno emocional, hay algo especial esperándote. Si bien ya te estás levantando del bajón, hoy es el día de liberarte por completo de esos miedos que podrían alejar a personas que traerán alegría a tu vida.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, pero ojo, no dejes que esa nube de emociones afecte tu chamba. Presta atención para no mandarte algún moco en el trabajo, que nadie quiere un informe lleno de corazones y suspiros.

Ese alguien vale la pena, parece que tus inseguridades están jugando al escondite con tus emociones. Si realmente te interesa, no dejes que las dudas dilaten el tiempo.

Sabes que hay otra persona esperando en la fila, pero le has dado el asiento de honor a tus miedos. Sal, abre la puerta al mundo y actúa para conseguir lo que realmente quieres.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, en lugar de lanzarte de cabeza, trabaja en lo más importante: tú misma. Necesitas más confianza, y eso no se logra con una oferta de trabajo nueva.

Podrías plantearte la idea de montar tu propio negocio, con tu habilidad social y ganas de darlo todo, el éxito está asegurado. Una oportunidad fabulosa podría estar esperándote en todos los aspectos de la vida.

En el terreno amoroso, hoy podría haber revelaciones. Descubrir una realidad sobre alguien que estás conociendo puede doler, pero es mejor ahora que más tarde. Ánimo, no te quedes atrapada en una relación que no suma.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, hazte un favor y procura descansar bien por las noches. Veinte minutos de ejercicio pueden ser el elixir para recuperar esa chispa matutina y devolverte la energía.

En el trabajo, te están tirando flores. Resulta que eres la reina de las decisiones acertadas y tus superiores lo saben. Hoy es el momento de brillar y demostrar esa visión de futuro que todos reconocen en ti.

En el amor, veo que te gusta el rollo desenfadado, ¡y está bien! Pero, hoy es hora de enfrentar el miedo a madurar. Esos amores sin compromiso están geniales, pero tal vez ya es momento de considerar algo más serio.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, tú sabes que eres capaz de brillar, así que ¡hoy es el día de hacerlo! Nada de medias tintas, ponte esa corona invisible y arrasa con todo.

Si alguien cercano mete la pata, no te calles. Abre los ojos, háblale claro y verás que te lo agradecerá. Hoy es día de liderar con confianza y honestidad

En el amor, Acuario, pues hoy es el día de explorar esas posibilidades a tu alrededor. No te encierres, que el mundo está lleno de oportunidades. Y si ya tienes pareja, pero sientes que algo no cuadra, la comunicación es clave.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, tú sabes que has tenido tus chascos por seguir opiniones ajenas. Een los tratos y negocios confía en ese instinto que llevas dentro. Si hoy te toca cerrar un trato o firmar algo, adelante.

Las decisiones adecuadas ya están dando vueltas en tu cabeza. No temas dar el paso, podrías estar a punto de asegurarte beneficios futuros.

No hagas caso de chismes en el trabajo. Aprende a descifrar tus sueños y a no bajar la guardia en proyectos. No busques a alguien con quien irte de borrachera, busca a quien se preocupe por ti y con hechos te muestre que le importas.