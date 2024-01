Esta es la serie coreana de la que todos están hablando, no podrás dejar de verla

Los estrenos de 2024 ya comienzan a apoderarse del top de lo más visto en lo que va del año nuevo, las plataformas de streaming no se tardaron en actualizar su catálogo de series y películas con varias novedades, también hay nuevos dramas coreanos para ver en enero.

En redes sociales ya se habla de historias como "La sociedad de la nieve", basada en un hecho real, también llegó la nueva versión de Godzilla y Mean Girls. Pero si no tienes tiempo de ir al cine o no eres usuario de Netflix, Amazon Prime Video tiene la mejor serie para ver el fin de semana.

Esta seria ya es todo un éxito a poco tiempo de haberse estrenado, se trata de un drama coreano del que todos hablan y es que la trama es bastante intrigante, te hará llorar y no querrás despegarte de la pantalla. Además, está protagonizada por Seo In Guk, uno de los actores más populares de Corea.

Los dramas coreanos han sido todo un éxito en las plataformas de streaming, por lo que sitios como Amazon, Disney y Netflix lanzan contenido original o en exclusiva. El más reciente estreno es "El juego de la muerte", adaptación de un popular webtoon, una fórmula que ha resultado todo un éxito en Corea.

La trama sigue la vida de un joven que ha perdido a su ex novia, además se queda sin todos sus ahorros tras ser estafado con bitcoins. Debido a la presión social y el dolor, decide quitarse la vida pero hace enfurecer a la muerte por no valorar su vida.

Ahora, se verá obligado a vivir 13 veces en diferentes personas; sin embargo, cada una de ellas está destinada a morir de alguna u otra forma, además sigue relacionado con su yo original y un personaje misterioso, si logra sobrevivir en alguna de sus reencarnaciones, podrá conservar dicho cuerpo y su nueva vida.