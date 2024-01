León Larregui recuerda cuando apareció en un videoclip de Shakira: "ni sabía quién era"

Durante las últimas horas el nombre de León Larregui ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales y esto se debe a que el vocalista de Zoé recordó cuándo fue elegido para aparecer en un videoclip de Shakira y lo que más impacto causó fue que el controvertido cantante aseguró que ni si quiera conocía a la colombiana y que solo aceptó el trabajo por dinero, por lo que las palabras del músico dieron mucho de qué hablar.

Estas declaraciones de León Larregui fueron vertidas durante una entrevista que le concedió al portal peruano de “El Comercio” con motivo de la próxima visita del cantante a dicho país y la referida charla comenzó con el recuerdo del videoclip de “Se quiere, se mata” donde el intérprete de éxitos como “Locos” y “Brillas” le dio vida al personaje de “Braulio”, un joven que junto a su novia “Danna” enfrentan una complicada situación pues la joven está embarazada y consideran el aborto como una opción, lo cual, resultó más que polémico considerando que dicho material fue lanzado en el año de 1995.

Sigue leyendo:

Sale a la luz video de Natanael Cano cantando tema de Shakira durante sus inicios y lejos de los corridos tumbados

Acosador de Shakira es arrestado afuera de la mansión de la cantante en Miami

León Larregui asegura que no conocía a Shakira cuando trabajo con ella

Respecto al videoclip de Shakira en el que apareció, León Larregui señaló que en aquel entonces tenía tan solo 22 años de edad y debido a que estaba necesitado de dinero aceptó para participar en el proyecto, sin embargo, no sabía quién era la colombiana y aseguró que ni le interesaba saberlo pues lo único que pretendía era pagar sus cuentas e iniciar una banda.

León Larregui tenía 22 años cuando colaboró con Shakira. Foto: YT: Shakira

“Ese día fui con mi novia de aquel momento para hacer el video. Yo ni sabía quién era Shakira ni me interesaba, pero necesitaba pagar la renta y andaba corto de efectivo. Acepté simplemente porque sí. No había un trasfondo de amistad con ella, yo era solo un chico de 22 años que quería pagar las cuentas e iniciar una banda”, fueron las palabras de León Larregui.

León Larregui descartó haber conocido a Shakira cuando trabajó con ella. Foto: YT: Shakira

Como era de esperarse, las declaraciones de León Larregui dieron mucho de qué hablar en redes sociales pues algunos internautas consideran que sus palabras tuvieron como objeto demeritar la figura de Shakira pues no le dio el reconocimiento que merece, sin embargo, las críticas no le importaron al cantante y hasta el corte de esta redacción no ha emitido nuevas declaraciones sobre el tema.

León Larregui denuncia agresiones en París

El pasado jueves 4 de diciembre León Larregui preocupó a sus fans debido a que denunció en su cuenta de “X” haber sido agredido en las calles de París, además, aseguró que fue humillado y hasta solicitó ayuda para presuntamente buscar venganza, sin embargo, su poder de convocatoria no fue el esperado y expresó su molestia en otros tweets.

León Larregui preocupó a sus fans. Foto: X: LeonBenLarregui

Como era de esperarse, la denuncia de León Larregui lo hizo convertirse en tendencia en pocos minutos y además de generar preocupación entre sus fans, el cantante se convirtió en blanco de críticas y hasta burlas, por lo que el vocalista de Zoé optó por borrar todos sus tweets y ya no ofreció ningún tipo de explicación sobre el tema.