Hallan sin vida a la mamá de una famosa cantante de “La Voz”, se disparó en el corazón

Lauren Duski, quien saltó a la fama tras participar en la versión estadounidense de “La Voz”, se encuentra de luto debido a que su madre, Janis Duski, fue hallada sin vida hace unos días al interior de su vehículo en una zona boscosa de Michigan y según las primeras investigaciones, la progenitora de la intérprete se quitó la vida disparándose en el corazón, por lo que, como era de esperarse, la noticia ha causado una gran conmoción.

La noticia del fallecimiento de la madre de Lauren Duski se dio a conocer la tarde del martes 9 de enero a través de la sección de espectáculos del portal TMZ donde citaron reportes de la policía de Indian River en los que se informaba que la mujer de 59 años de edad fue localizada sin vida a bordo de su vehículo en una zona boscosa del referido estado, además, señalan que la mujer presentaba una herida por arma de fuego en el costado izquierdo del pecho, asimismo, detallaron que encontraron el arma en cuestión dentro del auto.

La mamá de Lauren Duski tenía 59 años de edad. Foto: IG: laurenduski

De acuerdo con el portal de TMZ, las investigaciones policiacas sobre este caso todavía no han finalizado, sin embargo, todo apunta a que se trató de un suicidio y dicha teoría tomó fuerza tras la más reciente publicación de la participante de “La Voz” pues además de despedir a su madre con un emotivo mensaje, también aprovechó para hablar de la importancia de la salud mental.

Lauren Duski despide a su madre con emotivo mensaje

Luego de que se diera a conocer la noticia del fallecimiento de la madre de Lauren Duski, la exparticipante de “La Voz”, confirmó la noticia en sus redes sociales, además, detalló que fue el pasado viernes 5 de enero cuando sucedieron estos trágicos hechos que la tienen destrozada y despidió a su madre con un emotivo texto en el que señaló que su progenitora fue su mejor amiga, además, la calificó como el ser humano más fuerte, amoroso y sabio que haya conocido, asimismo, recordó que Janis sirvió como capitana en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y también destacó su labor como Odontóloga en albergues de veteranos.

Lauren Duski presumía a su madre de forma recurrente en redes sociales. Foto: IG: laurenduski

En otro momento de su texto, Lauren Duski aprovechó para mandar un importante mensaje relacionado con la salud mental y sus palabras dejaron ver que, aparentemente, su madre, nunca dio señales de estar atravesando por un mal momento a nivel anímico.

“Por favor, hablen unos con otros. Si estas luchando no te avergüences, tu salud mental no es nada de lo que avergonzarse y tampoco está mal hablar de ello. Todos estamos tratando de navegar por esta hermosa y desordenada vida. He aprendido que incluso los humanos más fuertes tienen un punto de quiebre, sé paciente y amable contigo mismo. Minuto a minuto, por favor, no pierdas la esperanza, confía en Dios, siempre hay otra oportunidad, pero nunca habrá otro como tú”, fue como finalizó su conmovedor texto Lauren Duski, quien recibió miles de mensajes de apoyo en su post.