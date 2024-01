Excolaborador de "Hoy" revela por qué "odiaba" a Andrea Legarreta: "la verdad siempre sale a la luz"

Después de que Anette Cuburu atacara a Andrea Legarreta, varios excolaboradores del programa Hoy han salido a hablar de su experiencia trabajando en el matutino de Televisa. Aunque la mayoría de personajes han destacado un buen trato por parte de la conductora, el periodista de espectáculos Álex Kaffie reveló los motivos que lo llevaron a "odiarla".

Este miércoles 10 de enero, el polémico reportero compartió en sus redes sociales como Instagram y YouTube, un video en el que narró su experiencia al trabajar junto a Andrea Legarreta de 2015 a 2017, sin embargo, siguió colaborando algunas veces más. El comunicador se sinceró y dio a conocer que lamentablemente no tiene "una anécdota bonita" junto a ella.

¿Por qué Álex Kaffie odiaba a Andrea Legarreta?

Kaffie indicó que no tuvo una relación fuera de lo laboral con Legarreta, sin embargo, descartó que esto fuera culpa de la presentadora, ya que él había creído los rumores que habían acerca de la también actriz. "Andrea Legarreta y yo, nunca, más por mí que por ella, lo reconozco, convivimos más allá del tiempo que nuestro horario laboral en Hoy nos obligaba a estar juntos. La razón de esa estricta relación de trabajo era el odio que le tenía".

“Cómo no sentir odio por la mujer que me dijeron, exigió que yo ya no entrara al comedor donde ella desayuna diariamente y que se encuentra dentro del foro de Hoy. Cómo no sentir odio por la mujer que me dijeron solicitó que no se me incluyera en un chat de WhatsApp porque seguramente lo que yo ahí leería lo iba a ocupar en la columna de mi periódico o lo iba a filtrar a mis amigos de la prensa”, fue parte del su discurso.

Álex Kaffie creía que Andrea Legarreta no lo quería en el programa IG @andrealegarreta

Álex Kaffie defiende a Andrea Legarreta por esta razón

El periodista de espectáculos destacó que en 2020, Andrea Legarreta por fin lo confrontó por su actitud hacia ella, y él decidió reprocharle los hechos antes mencionados. Sin embargo, la conductora de Hoy lo negó todo, y después se puso en contacto con la persona que había esparcido aquellos rumores, dando como resultado que todo había sido una mentira.

“No había terminado nuestra conversación, cuando Andrea Legarreta, a través de otra llamada, que yo escuché porque puso el altavoz y ¡oh, sorpresa! Todo era mentira, sí, todo lo que en mi detrimento esa persona le achacaba a ella, era falso. Qué tonto fui. Me creí las mentiras que hicieron que varios años viviera odiando a la persona equivocada”, destacó el llamado "Villano de los espectáculos".

El periodista indicó que nunca vio a uno de los hombres vinculados con Andrea Legarreta estar en el foro IG @kaffievillano

Finalmente, aseguró que nunca vio que Andrea Legarreta tuviera una relación extramarital o que hablara mal de sus compañeras del programa. "La verdad siempre sale a la luz. Y que jamás Cristian de la Fuente o alguno de los hombres con los que le achacan romances extramaritales a Andrea Legarreta, visitándola en el foro de Hoy. Tampoco en mi presencia habló mal de sus compañeras o excompañeras".