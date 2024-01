Santa Fe Klan se desvive en halagos por su novia Stella Muller, así son los piropos que le lanza en Instagram

Santa Fe Klan fue uno de los cantantes que no quiso terminar en 2024 soltero, por eso antes de que culminara el año presentó oficialmente a Stella Mueller como su novia, la modelo y el rapero ahora son protagonistas de un romance que pinta para ser de los más populares, ya que no pierden oportunidad de compartir su amor.

Una de las muestras de lo enamorado que está el intérprete de “Debo entender” y “Mar y Tierra” son todos los comentarios que deja en las fotografías que sube su novia Stela Mueller a Instagram, pues es de los más puntuales en dejar algún piropo para la chica que se sabe le roba el corazón y el aliento.

Se desvive en halagos por su novia. Captura de pantalla IG/stellamuller

¿Quién es la nueva novia de Santa Fe Klan?

Después de sostener una relación sentimental con la influencer Maya Nazor, con quien también tuvo a su hijo Luka, ahora la estrella del rap presume su vida con la modelo Stella Muller, quien se sabe que a la fecha tiene una comunidad de más de 200 mil seguidores en su página oficial en Instagram.

Stella Muller ha colaborado con varias marcas y también comparte parte de su vida en redes sociales, pues en los últimos días ha dejado ver lo cercana que es con su novio Santa Fe Klan, con quien incluso pasó las fiestas decembrinas y hasta hizo una tierna sesión de fotografías en pijamas al lado de la estrella mexicana.

Pasaron fechas decembrinas juntos. Captura de pantalla IG/stellamuller

¿Santa Fe Klan se hace cargo de su hijo?

La nueva relación del famoso no ha sido del agrado de todos sus seguidores, pues le han criticado que el poco tiempo que tiene libre lejos del escenario o sus proyectos musicales los dedica a su novia y no a su pequeño hijo, a quien ha revelado que no ve con tanta frecuencia debido a lo ocupado que está.