Luis Miguel ha dado mucho de que hablar luego de que se presentó en México por su Tour 2023, gira que ha sido considerada todo un éxito, especialmente por la asistencia que ha tenido en cada una de sus fechas al rededor del mundo, comenzando por el sur de América y subiendo en este ya 2024 hacia los países del norte.

No obstante, no todo va bien para el artista, pues recientemente se dieron a conocer que las diversas quejas de su expareja, Aracely Arámbula, quien en los últimos meses causó furor en el gremio del espectáculo debido a que demandó a Luis Miguel asegurando que no había pagado la pensión de los hijos que tiene con la actriz; presuntamente, el intérprete de "La Incondicional" le debía más de 250 mil dólares (más de 4 millones de pesos) a sus hijos.

Seguir leyendo:

"No lo llamo un padre": Aracely Arámbula revela como es la relación de Luis Miguel con sus hijos

Luis Miguel: Sorprende en redes el crecimiento de los hijos que tuvo con Aracely Arámbula

Surge supuesto hijo no reconocido de Luis Miguel

Antes de que se terminara el año 2023 y durante el arranque de este 2024 una nueva polémica lleva el nombre de Luis Miguel, quien ahora ha sido señalado como un padre abandonador luego de que ha tomado relevancia la aparición de un supuesto hijo no reconocido del exitoso cantante de temas como “La bikina”.

Es a través de plataformas como TikTok, X y Facebook que ahora ha llamado la atención que se han filtrado supuestas pruebas contundentes que afirmarían que “El sol” no solo es padre de Michel, Daniel y Miguel, sino que tiene otro hijo varón, al cual no reconoce.

¿Quién es el supuesto hijo no reconocido de Luis Miguel?

Fue a través de TikTok que un joven llamado Christopher Tornel, con el usuario @christophertornelp, publicó un clip con las fotos que aseguran que su mamá salía con el Sol de México, pues en las imágenes que publicó se puede ver a su progenitora en diversas ocasiones y momentos abrazada de Luis Miguel.

Lo más sorprendente del caso es que este usuario ha llamado la atención debido a que luego de publicar las supuestas pruebas contundentes en las que sea segura que su mamá pasaba mucho tiempo con Luis Miguel, siendo una fan a la que él comenzó a tomar en cuenta, ahora ha causado furor que el joven muestra una foto de él mismo, lo que da entender que es hijo del famoso cantante debido a que es sumamente similar y parecido al artista considerado un ídolo mexicano. Hasta el momento se desconoce si estas pruebas son verdaderas.