¿Y los 4 millones de LCDLF? Denuncian a los papás de Wendy Guevara por supuesto fraude

Usuarios de redes sociales están denunciando a los padres de Wendy Guevara por supuesto fraude después de que cerraran una tienda de línea de productos con la imagen de la ganadora de La Casa de los Famosos México. Algunos internautas han comenzado a exponer en plataformas digitales que la familia de la influencer y ahora celebridad de televisión no les han hecho entrega de la mercancía que adquirieron en los últimos meses.

La popularidad de la integrante de "Las Perdidas" creció durante su participación en el reality show de Televisa. La joven era muy aclamada por el público, por lo que su familia decidió sacar artículos con su imagen tanto para mostrar el apoyo a la influencer, así como para ayudar a personas transgénero, pues aseguraron que parte de las ganancias se irían a una fundación. Los padres y hermanos de la celebridad abrieron una tienda en línea en donde vendían playeras y sudaderas con la foto de la famosa.

La familia de Wendy Guevara no ha entregado mercancia. IG @soywendyguevaraoficial

¿Por qué denuncian a los papás de Wendy Guevara por fraude?

Sin embargo, algunas personas comenzaron a denunciar en redes sociales que los artículos no les habían llegado, por lo que se empezó a decir que era un fraude, así lo reveló el periodista de espectáculos Alejandro Zuñiga en su más reciente programa de YouTube. El reportero destacó que seguramente por la falta de experiencia de la familia no pudieron entregar todos los pedidos que les solicitaron y terminaron quedando mal a los clientes y fans de Wendy.

"Ellos (la familia) hicieron la tienda oficial. (...) Terminaron quedando mal, en nuestro grupo de Facebook ya hay varias denuncias, varias personas que han publicado que no les ha llegado la mercancía, y ha pasado mes, mes y medio", destacó Zuñiga, quien aseguró que hay usuarios que le han hecho llegar su queja por medio de las plataformas digitales, sin embargo, apuntó que la página en donde se ofertaron los artículos ya la cerraron.

"Y ya cerraron la tienda, o sea, a todas esas personas les tengo una noticia, todas esas personas que están esperando su playera, no la van a recibir, no la van a recibir porque la familia de Wendy Guevara ya cerró la tienda y no respondió a todas esas personas que quedaron pendiente, pues pa mí, eso aquí y en China, se llama fraude y robo", sentenció el periodista, que acusó a los papás de la influencer de haber engañado a la gente.

Asimismo, apuntó que tendría que ser Wendy Guevara la que dé la cara a sus fanáticos y que explique la situación del por qué no les han llegado su pedido, o bien que regrese el dinero. Es así como la ganadora de La Casa de los Famosos, vuelve a estar en medio de la polémica, ya que desde que salió del reality show ha estado involucrada en diferentes temas, desde cosas amorosas hasta relacionadas con su regreso a la televisión.

