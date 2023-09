¿Sofía Rivera Torres le fue infiel a Eduardo Videgaray? El tercero en discordia rompe el silencio

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray estuvieron en medio de la polémica hace algunas semanas después de que se especulara que la presentadora supuestamente le había sido infiel a su esposo con el amigo de Nicola Porcella, Agustín Fernández. Después de que ya casi a pasado un mes, el modelo argentino rompió el silencio y dio detalles de lo que verdaderamente pasó con la estrella de televisión.

Después de la final de La Casa de los Famosos México, reality que ganó Wendy Guevara, la conductora Galilea Montijo hizo una fiesta para celebrar el éxito del proyecto, en el que estuvieron todos los participantes y algunos amigos de estos. Durante la celebración hubo un momento en el que Sofía y Agustín estuvieron muy cerca, y de acuerdo a un video que se hizo viral en TikTok, las celebridades se habrían besado enfrente de todos.

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray son de las parejas más famosas IG @eduardovidegaray

¿Sofía Rivera Torres besó al amigo de Nicola Porcella?

Después de que este clip desatara toda una polémica, el modelo argentino decidió hablar de la situación. En un encuentro con la prensa el amigo de Nicola destacó que todo se trató de un mal entendido, pues Sofía Rivera Torres sólo le habló al oído porque la música estaba muy fuerte. Además, aseguró que, contrario a lo que muchos internautas piensan, tuvieron muy poca interacción durante aquella fiesta que organizó Galilea Montijo.

"No, está el video ahí. Solo me habla al oído. Pero sí le dieron fuerte con eso. (En el video) Está justo Raquel, pero ella me habla al oído, porque estábamos alado de la banda. Creo que hablé literal dos minutos reloj, y había mucha gente, entonces estaba un ratito con cada una. Raquel estaba cantando, estamos adentro de la banda, no se escuchaba nada y solo me habló al oído", explicó Agustín desmintiendo que se hayan besado.

El originario de Argentina indicó que, aunque él está soltero, salió a desmentir los "chismes" debido a que Sofía está casada con Eduardo Videgaray, por lo que insistió que sólo le habló al oído por el ruido de la música y el alboroto de la gente. El amigo de Nicola no le tomó más importancia al tema, ya que destacó que es parte del "show" que se hace en las redes sociales y en algunos medios de comunicación.

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray se casaron en 2020, en medio de la pandemia de Covid-19, y tuvieron una segunda celebración en 2023. Su relación siempre ha dado de qué hablar debido a la diferencia de edad, pues el conductor de televisión le lleva más de 20 años a su pareja, sin embargo, han afrontado las críticas y demostrado que realmente se aman, pues ambos se dedican palabras cariñosas en sus publicaciones de redes.

