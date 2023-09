Lady Gaga sin maquillaje sorprende, así usó su rostro para promocionar su línea de cosméticos | VIDEO

Una de las figuras dentro del gremio artístico y musical más queridas es Stefani Joanne Angelina Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga, quien nació en Nueva York el 28 de marzo de 1986, y que ahora es conocida a nivel mundial por sus éxitos como “Born this way”, “Judas” y “poker face”.

Ahora llamó la atención de que la famosa cantante y también bailarina, realizó una publicación a través de sus redes sociales en donde se mostró completamente sin maquillaje, con la finalidad de promocionar su propia línea de belleza: Hause Labs, los cuales se encuentran a la venta en Amazon.

Lady Gaga lanza cosméticos

Otra de las cualidades de dichos productos es que son veganos y libres de maltrato animal, mismos que van desde los 300 pesos hasta los 1000 pesos mexicanos; puedes encontrar artículos de belleza como delineadores, correctores y labiales, para lucir como la artista.

En dicho video compartido a través de sus redes sociales, Lady Gaga mostró un tutorial de su rutina de maquillaje natural para lucir espectacular a cualquier lugar al que vaya; al respecto, recibió distintos elogios por parte de sus miles de seguidores alrededor del mundo, quienes están adquiriendo estos productos.

FOTO: Amazon

¿Vendrá a México en 2024?

De hecho, se generaron recientemente especulaciones donde presuntamente la famosa cantante y también bailarina y actriz podría venir a México en 2024 para ofrecer un show después de su primera visita hace más de 10 años; sin embargo, la también diseñadora de moda estadounidense no ha confirmado dicha información hasta el momento.

Lady Gaga nació y creció en Nueva York, estudió en la escuela Convent of the Sacred Heart y por un tiempo asistió a la Tisch School of the Arts, perteneciente a la Universidad de Nueva York, pero pasando un tiempo, decidió enfocarse en su carrera musical; adquirió una alta fama tras el lanzamiento de su álbum debut “The Fame” en 2008 que incluye sencillos como “Just Dance”, “Love fame” y “Paparazzi”, posicionándose como uno de los más exitosos tras su salida, recibiendo además buenas críticas dentro del gremio especializado.

FOTO: Amazon

SIGUE LEYENDO:

La película ganadora de un Oscar protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper que puedes ver en HBO Max

De Vicente Fernández a Lady Gaga, estas fueron las mejores colaboraciones de Tony Bennett