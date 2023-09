VIDEO | Lectura de pompas a los conductores de HOY: predicen su futuro y revelan su lado más obscuro

Uno de los programas más longevos y queridos de la televisión mexicana es el matutino de Televisa "Hoy", mismo que lleva al aire desde 1998, y desde hace 26 años es uno de los más queridos de la pantalla chica, esto en gran medida gracias a la personalidad de sus conductores, quienes han demostrado ser versátiles y aventurados a cualquier experiencia nueva, incluso si se trata de una lectura de trasero.

Esto fue precisamente lo que aconteció en el matutino este jueves siete de septiembre, pues los presentadores fueron visitados por la Güera de las Estrellas, quien llegó a la emisión con una interesante y sin duda innovadora propuesta, pues analizó a los líderes del programa a través de un estudio de rumpología.

Los conductores de "Hoy" destacan por ser carismáticos y arriesgados. Foto: Captura Hoy

¿Qué es la rumpología?

La rumpología es una pseudociencia que afirma que se puede predecir el futuro o conocer detalles sobre la personalidad y el carácter de una persona al examinar las características de sus glúteos o pompis. Esta práctica se basa en la idea de que las líneas, pliegues y características físicas del trasero pueden revelar información sobre la vida y el destino de una persona de manera similar a la quiromancia (lectura de las palmas de las manos) o la quirología (lectura de los dedos de las manos).

¿Qué dicen las pompas de los conductores de "Hoy"?

La también colaboradora de El Heraldo Media Group aseguró que el trasero de cada persona dice mucho y habla de todo lo profundo en cada individuo. El primero de los conductores en pasar al análisis fue Paul Stanley, quien de acuerdo al análisis de la Güera de las Estrellas, tiene una pérdida emocional en la cual ha trabajado para poder definir su personalidad, además de que tiene aspiraciones de casarse aunque es probable que aún no lo quiera revelar. "Desde los hombros hasta las pompas se ve que carga con una situación emocional complicada".

Los traseros de los conductores fueron revisados por la astróloga. Foto: Captura

La siguiente en pasar a este análisis de trasero fue Andrea Escalona, quien de acuerdo a la postura que va desde su espalda se le pudo apreciar la fortaleza de su cadena heredada, en la cual la Güera reveló que se puede apreciar que viene de un matriarcado, siempre tendrá la figura de una protectora aguerrida, tiene pompas de manzana, es agradable, simpática y trata de no ser rencorosa, pero es de mecha corta".

La Güera de las Estrellas analiza las pompis de los conductores del programa hoy

Más tarde tocó el turno de Agustín, quien tiene mucha confianza en los demás, lo cual significa que lo han estafado varias veces en su vida. La pitonisa reveló que el conductor está esforzándose por confiar nuevamente; lo que sí es que te gusta tener dinero pero no sabes administrar

Cuando llegó el momento de análisis del trasero de Carlos Arenas, la famosa reveló que el famoso tiene pompas tristes, "es una persona a la que le cuesta mucho tener paz interior, trabajas mucho en ella y eso se nota desde tu espalda, trabajas mucho y se nota que tomaste cargos que no te correspondían, tienes una relación muy especial con tu madre, te ha costado mucho trabajo mantener la calma, eres responsable".

Los famosos se sometieron al análisis de la rumpología. Foto: Captura

Para cuando pasó Arath de la Torre, la astróloga aseguró que por la forma de sus pompis, se puede ver que es honesto y que aborrece las traiciones, además de que destacó que si algo va en contra de su voluntad no lo hace y prefiere ir solitario por la vida en lugar de traicionarse a sí mismo, no se deja vencer, pero no le gusta revelar cuando está sufriendo.

