Mariana Echeverría rompe en llanto tras las declaraciones de Martha Figueroa

Mariana Echeverría dio de qué hablar después de que rompiera en llanto al escuchar las declaraciones de Martha Figueroa, sobre la pérdida de su primer hijo. La periodista de espectáculos abrió su corazón y se mostró vulnerable al compartir con sus compañeros y el público aquel momento doloroso en su vida, por lo que conmovió a todos los que ahí se encontraban, incluyendo a la conductora y actriz, de 39 años.

Esta semana en "El Hotel VIP", la periodista de espectáculos platicó con Manola Diez, quien hace unas semanas tuvo una pelea con Tello. Durante la conversación, la también conductora de televisión relató cómo fue el momento en el que perdió a su primer hijo debido a una negligencia médica en el hospital, pues aseguró que el pequeño nació, pero que murió a los pocos minutos de haber salido del vientre.

“Yo no le llamo embarazo porque ya había nacido. Estuve ahí mucho tiempo en trabajo de parto y de repente me dicen ya te vamos a meter porque ya es tiempo, se está pasando. Ya nació, parto natural y no oigo que llora y pregunto y ya no me acuerdo de nada... Nació y se murió a los pocos minutos”, explicó Figueroa, que pocas veces habla de este evento en su vida, ya que prefiere no tocar el tema que es tan doloroso.

¿Por qué Martha Figueroa hizo llorar a Mariana Echeverría?

Posteriormente, la periodista de espectáculos volvió a tocar el tema durante la transmisión del programa nocturno, en el que Mariana Echeverría es presentadora. Al escuchar las palabras de la comunicadora, la estrella de "Me Caigo de Risa" se conmovió mucho, pues hay que recordar que a finales de julio dio a conocer que perdió al segundo bebé que esperaba con su esposo, el portero del Club América, Óscar Jiménez, por lo que esta vez se mostró muy afectada.

"Es un tema del que no me gusta hablar, no porque lo quiera ocultar, sino porque yo en algún momento decidí que la vida seguía, que ahí se quedaba, ahí se cerraba la historia y continuaba la vida. No habló mucho de eso, me preocupa que Alex (su hijo que es chef) vea el programa y se entere porque no lo tiene muy claro”, comenzó a decir Martha Figueroa antes de narrar cómo lo superó y la motivó para después tener otro bebé.

“Se murió mi primer hijo por una negligencia médica en el hospital. Decidí en ese momento que no me quería quedar ahí, ni quería que fuera una historia triste para mí ni para mi familia, para mis padres ni para los futuros hijos que tuviera, para mi marido que estaba deshecho. Trate de recuperarme lo más pronto que pude, me costó varios meses y pude embarazarme de nuevo”, destacó la periodista, mientras se podía ver que de los ojos de Mariana Echeverría brotaron algunas lágrimas.

SIGUE LEYENDO:

Mariana Echeverría confiesa cómo supera la pérdida de su segundo bebé

Mariana Echeverría y Gomita tienen una fuerte discusión en vivo, así fue la pelea: "¿te crees mucho?"