Andrea Legarreta ya no quiere hablar de Erik Rubín: "Es un tema muy sobado"

Andrea Legarreta y Erik Rubín aún viven juntos a pesar de que habían anunciado su separación hace poco más de medio año. Debido a esto se han desatado los rumores de que posiblemente hay una reconciliación entre los dos y que este sería el motivo por el que todavía no dejan de estar cohabitando el mismo hogar. Sin embargo, al preguntarle a la conductora de Hoy sobre cómo es su actual relación con su aún esposo, la presentadora no quiso hablar del tema, pues destacó que aún no hay alguna actualización.

La conductora del matutino de Televisa tuvo un encuentro con la prensa y conversó de diferentes temas, desde la reciente muerte de su madre Isabel Martínez, hasta su relación con el ex Timbiriche, quien ha declarado que aún duermen en la misma cama. Aunque sí se mostró dispuesta a platicar de cómo ha sido su duelo, al preguntarle acerca de su supuesta reconciliación con el cantante, ya no quiso referirse a la situación debido a que aseguró que las cosas no han cambiado mucho.

Andrea Legarreta y Erik Rubín no descartan volver IG @andrealegarreta

¿Andrea Legarreta y Erik Rubín se reconciliaron?

Ante su posible reconciliación, Andrea Legarreta pidió no especular al respecto, ya que hasta el momento no ha habido ningún cambio en su decisión de separarse, sin embargo, dijo que en caso de que vuelvan como pareja lo informaran a los medios y a sus fanáticos. "Es un tema muy sobado. Al final quiero dejarlo para nosotros. Cuando suceda algo distinto, algo que comunicar, lo haremos", destacó la presentadora y actriz.

De acuerdo a lo que han explicado Andrea y Erik, su separación es parte de la terapia de pareja que han llevado, esto con el fin de evaluar hacia dónde va su relación y probar si están mejor juntos como esposos, o que cada quien tome un camino distinto. Hasta el momento, ambos han manifestado que no se niegan a regresar en el futuro ya que aún se aprecian mucho, sin embargo, desean saber cuál es el paso siguiente en su historia.

Andrea Legarreta revela lo difícil de su duelo

Sobre la pérdida de su madre, la conductora de Hoy indicó que le ha sido difícil, sin embargo, ha comenzado a retomar sus actividades, que también le han servido para salir adelante. "Estoy avanzando. Estoy continuando con la vida porque de eso se trata, es una manera de hacer homenaje a su vida. Los que nos quedamos tenemos que seguir viviendo, encontrarle sabor a las cosas, a disfrutarlas, a adaptarnos a esta nueva forma sin ellos físicamente. Mi mamá no está físicamente, pero está presente todo el tiempo conmigo".

Finalmente, Andrea Legarreta explicó que sus hijas, Mia y Nina, han sido un apoyo para afrontar estos momentos difíciles. "Ellas (sus hijas) son el móvil principal también. Tendría que ser yo, pero a veces cuando no tengo ganas le digoo a Nina y a Mia '¿pero somos equipo, no?'. Entonces cuando a una se le acaban las ganas de ciertas cosas, está la otra para apoyarla en eso. En este caso mis niñas son mi fortaleza, mis ganas de seguir y de disfrutar y de hacer todo lo que nos gusta".