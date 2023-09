VIDEO: Kylie Jenner y Timothée Chalamet confirman su relación con apasionado beso en concierto de Beyoncé

Kylie Jenner y Timothée Chalamet confirmaron su relación al besarse apasionadamente en el más reciente concierto de Beyoncé. El video de la pareja ya se esta haciendo viral en plataformas de redes sociales como Twitter y TikTok, en donde los fans se han dicho sorprendidos con el noviazgo, por lo que se han dividido las opiniones, ya que entre muchos celebran que estén juntos, hay otros que han dado a conocer su inconformidad con la situación.

Desde hace algunos meses se había especulado que la menor de las Kardashian le había dado otra oportunidad al amor, ya que mientras su hermana Kendall Jenner salía con Bad Bunny, ella comenzó a tener un romance con el próximo protagonista de la película "Wonka". Hasta el momento, sólo eran rumores, por lo que muchos seguidores del clan de las hermanas de Kim Kardashian aseguraron que era un plan para atraer la atención del público y que su familia siguiera vigente.

Kylie Jenner le dio una nueva oportunidad al amor IG @kyliejenner

Así se besaron Kylie Jenner y Timothée Chalamet

Sin embargo, el pasado 4 de septiembre fueron vistos en el concierto de Beyoncé en el Sofi Stadium en Los Ángeles, California, en donde además de mostrarse muy románticos y cariñosos, confirmaron que su relación va en serio, ya que sin importarles la multitud la pareja se dio un apasionado beso. En el lugar también se encontraban los medios de comunicación, quienes fueron los que compartieron en video, que ahora se está haciendo viral en plataformas digitales.

Las imágenes fueron obtenidas por TMZ, medio que grabó a Jenner y Chalamet en la sección VIP del concierto especial de Beyoncé por su cumpleaños, al cual también asistieron celebridades como Lori Harvey y Justin y Hailey Bieber, hasta el príncipe Harry y Meghan Markle, quienes fueron a disfrutar del show. Sin embargo, los que se robaron la atención definitivamente fue la socielité y el actor de Hollywood, que se dejaron ver como nunca antes.

Kylie Jenner como siempre fue luciendo muy a la moda, ya que eligió un mini vestido con estampado de caballos, el cual combinó con botas altas, mientras que Timmothée Chalamet llevaba prendas más casuales para pasar desapercibido, ya que portó un look negro con una gorra. No obstante, los asistentes y los paparazzis notaron su presencia, así que no perdieron detalle de su romántica interacción, que estuvo plagada de besos y abrazos.

Los rumores sobre la supuesta relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet comenzaron en abril. Una fuente cerca indicó que se conocieron en la Semana de la Moda en Paris y que después empezaron a salir, sin embargo, ambos habían sido muy discretos sobre su romance, es por eso que estas nuevas imágenes están causando sensación entre sus millones de fanáticos que tienen comentarios divididos.

