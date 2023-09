Super Junior tiene una aparición en la serie de Gloria Trevi que pocos notaron

Super Junior es uno de los grupos de k-pop más reconocidos y queridos por el público mexicano, es por eso que cuenta con un gran número de fans, que no pierden detalle de sus trabajos en conjunto, así como sus carreras individuales de cantantes o como actores. A pesar de que son populares en el país, nunca nadie imaginó que harían una aparición en la serie de la cantante Gloria Trevi, la cual está dando de qué hablar en las últimas semanas.

Después de que se lanzara por VIX Plus, la serie "Ellas soy yo" llegó a la televisión abierta este 4 de septiembre. La producción ha causado controversia, pues además de hablar de la exitosa carrera de la intérprete de "Soledad" y "Con los ojos cerrados", también se revela uno de los episodios de su vida más obscuros, su relación con Sergio Andrade, su manager y pareja quien abusaba sexual, física y psicológicamente de las artistas a las que representaba.

Así fue la aparición de Super Junior en "Gloria Trevi: Ellas soy yo"

Debido a que muchas personas están interesados en saber la historia de la intérprete, algunos miembros de ELF notaron que Super Junior tuvo una "aparición" especial en la serie. En TikTok, la usuaria @jiulitz, notó la presencia del grupo de K-pop dentro de las escenas, en la que supuestamente Gloria Trevi está caminando cuando de repente se cruza con un tumulto de fans que la aclaman y la cargan en brazos.

Antes de que la protagonista se tope con las personas, se puede ver que está caminando por un pasillo, y es ahí en donde se ve la presencia de Super Junior en una tienda, ya que en el lugar estaba el logotipo de la agrupación y algunos posterts con la cara de los idols. Evidentemente, este fue un error de la producción que no dio a la tarea de tapar estas imágenes, pues hay que recordar que la trama está situada entre los años 80 y 90, mientras que los intérpretes de "Mamacita" debutaron en 2005.

"No mamen, que error de produccion JAJAJAJAJ pero 10/10. Avisenle a Angy xd @Monkish Store #superjunior????? #mexico #gloriatrevi #ellassoyyo", fueron las palabras y los hashtags con los que la usuaria compartió el video, que recibió comentarios como: "SUJU desde tiempos inmemoriales", "SJ es inevitable como Thanos", "Error en la matrix..." y "no manches jajaja yo también la ando viendo y no lo vi jajajajaja".

Super Junior en "Ellas soy yo" de Gloria Trevi TikTok @jiulitz

En tanto, Super Junior regresará a México próximamente, esta vez con el dueto de Donghae y Eunhyuk, quienes traerán por primera vez “D&E Fancon 2023: Delight Party”. Los idols se presentarán el sábado 18 y el domingo 19 de noviembre en la Ciudad de México, mientras que a Monterrey llegarán el 25 de ese mismo mes. Aún no se sabe en qué auditorio o estadio estarán, pero se esperan que tengan mucho éxito como en años pasados.