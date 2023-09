Exconejita de Playboy revela perturbadores detalles de las fiestas de la mansión

Playboy siempre será considerada una de la mejor revista para hombres que ha existido en todo los tiempos. Lo que no se podrá decir en ese sentido es la vida de su creador y todo lo que está involucrado alrededor de ese gran éxito como pueden ser las famosas conejitas y una de las mansiones más visitadas en el mundo.

Hugh Hefner (fundador y jede de la famosa revista) falleció el 27 de septiembre de 2017. Consumada su muerte, muchas de las exconejitas tuvieron el valor de dar escandalosos detalles sobre sus trabajos y condiciones en las que eran tratadas por tan solo ser parte de una producción de fotos y película que la incluyeran como protagonistas.

Hugh Hefner y Crystal. Fuente: Instagram @crystalhefner

La historia detrás de la mansión de Playboy

Para destapar los escándalos de Playboy, Crystal Hefner, la última esposa del magnate, quien concedió una entrevista al medio Daily Mail y recordó a través de un libro cómo fue vivir con Hugh en sus últimos cinco años de vida. “La vida útil de Hef terminó en la cúspide del #MeToo. ¿Coincidencia? Yo creo que no.’ El libro se llama Solo di cosas buenas… esto es lo que Hefner me pidió que hiciera después de su muerte”, dijo la exconejita.

Crystal Hefner. Fuente: Instagram @crystalhefner

Sobre Hugh Hefner, su exesposa dijo: “Lo conocí cuando tenía 21 años y él 81. Recuerdo que me dictó con precisión qué tono de esmalte de uñas debía usar y me daba unos golpecitos suaves en la cabeza cuando se me veían las raíces. Cuando estaba en la residencia, impuso un toque de queda a las 6 de la tarde para garantizar que estuviera en casa para compartir su cena (siempre sopa de pollo con queso crema y galletas saladas) y ver sus películas favoritas”.

Crystal Hefner. Fuente: Instagram @crystalhefner

Si bien de las cámaras para afuera Crystal y Hugh se mostraban felices, ahora ella reveló la verdad acerca de su vínculo. “Ni siquiera nuestra primera noche juntos fue apasionante. No tiene nada de especial. Todo lo que puedo decir es que si venís de una infancia feliz, perfecta y amorosa, normalmente no terminas con alguien que ya tenía 60 años cuando nacés”, aseveró la ex Playboy.

