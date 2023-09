Emilio Marcos elogia a Lucerito Mijares tras verla en la obra de teatro "El Mago"

Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, se volvió en una de las figuras más relevantes de redes sociales luego de su participación en “La Casa de los Famosos México”, ahora su popularidad sigue por las publicaciones que suele hacer en sus diversas cuentas. En esta ocasión se volvió tendencia luego de que acudió a una obra de teatro de Lucero Mijares y dio su opinión al respecto en sus historias de Instagram.

Lucerito ha demostrado su talento. foto: @luceromijaresoficial / Instagram.

Osorio, quien ahora se hace llamar Emilio "Halcón", ha dado un salto hacia la música, ya tuvo una aparición especial de Banda El Recodo y ha expresado en diversas ocasiones su entusiasmo por seguir adelante con este nuevo proyecto, sin dejar de lado su pasión por la actuación. Sus fans lo apoyan mucho, pero también recientemente le hicieron burla porque no vendió tan rápidamente los boletos para su próximo concierto.

¿Qué opinó Emilio Osorio de la presentación de Lucero”?

En sus historias de Instagram, Emilio sostuvo que: “Fui a ver a Lucer en “El Mago”... Santo jesús, que derroche de talento… Tienen que ir a ver una obra, un talento es el de lucero… Rifadisima”. El también influencer se refería a la puesta en escena en la que Lucerito es protagonista, aunque recientemente había sufrido una fractura, pero recibió el apoyo de la producción y ya volvió a actuar.

La producción aseguró que la joven seguirá con las terapias hasta que esté al 100% y esperan continuar con la temporada hasta el 15 de octubre . Quienes han ido a verla coinciden que es una experiencia grata y muy disfrutable, donde la hija de Lucero y Mijares demuestra porque es una de las jóvenes con mayor proyección para el futuro.

¿Por qué Emilio dejó de usar sus apellidos?

“Mi papá y yo tomamos una decisión juntos y también lo platiqué con mi familia y así, justo el ‘Halcón’ ya lo voy a meter de ahora en adelante y ya voy a quitar el Osorio y el Marcos. Lo decidió la gente y lo decidió el Infierno, la neta es un nombre que me siento súper chido y me siento muy arropado cada vez que lo dicen. Si me siento feliz, pues ya lo hago”, dijo en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Él está de gira. Foto: @emilio.marcos / Instagram.

